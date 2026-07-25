Plan para el domingo: un taller de mantas nórdicas invita a crear, compartir y llevarse una pieza terminada

Este domingo 26 de julio, Esquel tendrá una propuesta diferente para quienes busquen disfrutar una tarde creativa y compartir una experiencia distinta: se realizará un Taller de Mantas Nórdicas, una actividad pensada tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes nunca tejieron.

El encuentro se desarrollará de 14 a 17 horas y permitirá a cada participante crear su propia manta desde cero, con todos los materiales incluidos y la posibilidad de elegir el color de la pieza.

No será necesario contar con conocimientos previos y, al finalizar la jornada, cada persona podrá llevarse su manta terminada.

Además de la actividad creativa, la propuesta invita a disfrutar una tarde distendida con café, té, mates y algo rico para acompañar el encuentro.

En el marco del mes de la amistad, quienes asistan junto a un acompañante también podrán acceder a un beneficio especial.

Para obtener más información y realizar consultas, se puede contactar al 297 470-4527 o visitar la cuenta de Instagram @Bohe.mius

MA