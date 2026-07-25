-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43
25 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Propuesta conjunta para el Día del Amigo: taller de bordado y merienda en Vaggato

En una iniciativa impulsada por Vaggato, Ciaoamore y Astral Bordados, se ofrecerá una capacitación práctica para confeccionar una tote bag o neceser. La cita es este sábado de 15:30 a 18:00 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las celebraciones por el Día del Amigo, la ciudad de Esquel suma una propuesta única que combina el arte textil, la gastronomía de especialidad y el encuentro social. De la mano de Vaggato, Ciaoamore y Astral Bordados, llega una invitación especial para festejar la amistad de una manera diferente: creando, compartiendo y disfrutando de un momento distendido.

 

La iniciativa está pensada como una experiencia integral donde los asistentes podrán sumergirse en el universo del bordado. La propuesta invita a disfrutar de una tarde dedicada a elaborar y llevarse a casa una pieza única hecha con sus propias manos. Para quienes siempre quisieron incursionar en el bordado y no se animaban, este encuentro resulta la oportunidad ideal: no se requiere experiencia previa de ningún tipo, ya que las organizadoras acompañarán a cada participante paso a paso durante todo el proceso creativo.

 

Elegí tu proyecto y disfrutá del proceso

 

Durante el taller, cada participante podrá elegir la pieza que desea intervenir y personalizar:

 

  • Una tote bag

     

  • Un neceser

     

Además, la inscripción abarca todo lo necesario para disfrutar de la jornada sin preocupaciones, ya que incluye merienda a cargo del espacio anfitrión y todos los materiales requeridos para desarrollar el bordado.

 

Gastronomía de especialidad y espacio único

El evento tendrá lugar en Vaggato, reconocida Cafetería de Especialidad de la ciudad de Esquel, ubicada en pleno centro. El espacio ofrece el entorno cálido ideal para acompañar el trabajo manual con sabores de calidad, fomentando la charla y la conexión entre amigas y amigos.

 

Datos clave e inscripción

 

  • Fecha: Sábado 25 de julio

     

  • Horario: De 15:30 a 18:00 hs

     

  • Lugar: Vaggato (Belgrano 596, Esquel)

     

  • Organizan: Vaggato, Ciaoamore y Astral Bordados

     

  • Inscripciones y consultas: Comunicarse vía WhatsApp o llamada al 2945555225

     

Dado que los cupos son limitados para garantizar una atención personalizada y una experiencia confortable para cada asistente, se recomienda reservar el lugar con anticipación. Una cita imperdible para desconectarse de la rutina, aprender un nuevo oficio artesanal y celebrar el valor de la amistad.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lucas Julián Benítez Saldivia QEPD
2
 Pedro Pablo Contreras QEPD
3
 ¿Cuánto cuesta esquiar en La Hoya este invierno?
4
 Hallaron muerto a un enfermero con una jeringa en el abdomen
5
 Irma Roberts QEPD
1
 Empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% y nuevas sumas extraordinarias
2
 El Hospital Zonal Esquel lanza una campaña de mamografías para el personal de salud
3
 El Gobierno admite que el dólar podría llegar a $1.800, pero descarta una devaluación brusca
4
 Propuesta conjunta para el Día del Amigo: taller de bordado y merienda en Vaggato
5
 ¿Al fin llega la nieve? El SMN pronostica lluvias y nevadas durante el sábado
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -