Propuesta conjunta para el Día del Amigo: taller de bordado y merienda en Vaggato

En el marco de las celebraciones por el Día del Amigo, la ciudad de Esquel suma una propuesta única que combina el arte textil, la gastronomía de especialidad y el encuentro social. De la mano de Vaggato, Ciaoamore y Astral Bordados, llega una invitación especial para festejar la amistad de una manera diferente: creando, compartiendo y disfrutando de un momento distendido.

La iniciativa está pensada como una experiencia integral donde los asistentes podrán sumergirse en el universo del bordado. La propuesta invita a disfrutar de una tarde dedicada a elaborar y llevarse a casa una pieza única hecha con sus propias manos. Para quienes siempre quisieron incursionar en el bordado y no se animaban, este encuentro resulta la oportunidad ideal: no se requiere experiencia previa de ningún tipo, ya que las organizadoras acompañarán a cada participante paso a paso durante todo el proceso creativo.

Elegí tu proyecto y disfrutá del proceso

Durante el taller, cada participante podrá elegir la pieza que desea intervenir y personalizar:

Una tote bag

Un neceser

Además, la inscripción abarca todo lo necesario para disfrutar de la jornada sin preocupaciones, ya que incluye merienda a cargo del espacio anfitrión y todos los materiales requeridos para desarrollar el bordado.

Gastronomía de especialidad y espacio único

El evento tendrá lugar en Vaggato, reconocida Cafetería de Especialidad de la ciudad de Esquel, ubicada en pleno centro. El espacio ofrece el entorno cálido ideal para acompañar el trabajo manual con sabores de calidad, fomentando la charla y la conexión entre amigas y amigos.

Datos clave e inscripción

Fecha: Sábado 25 de julio

Horario: De 15:30 a 18:00 hs

Lugar: Vaggato (Belgrano 596, Esquel)

Organizan: Vaggato, Ciaoamore y Astral Bordados

Inscripciones y consultas: Comunicarse vía WhatsApp o llamada al 2945555225

Dado que los cupos son limitados para garantizar una atención personalizada y una experiencia confortable para cada asistente, se recomienda reservar el lugar con anticipación. Una cita imperdible para desconectarse de la rutina, aprender un nuevo oficio artesanal y celebrar el valor de la amistad.

T.B