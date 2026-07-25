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25 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Colapinto largará 13° en la última carrera de la Fórmula 1 antes del receso

Después del accidente que lo dejó fuera de la segunda práctica del viernes, el argentino mejoró su rendimiento y quedó a las puertas de la Q3 en el Hungaroring.
Por Redacción Red43

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Franco Colapinto tuvo una clasificación más positiva que el accidentado viernes y consiguió el 13° puesto para la largada del Gran Premio de Hungría, que se disputará este domingo en el circuito de Hungaroring.

 

El piloto argentino, que el día anterior había sufrido un golpe durante la segunda práctica y había quedado con pocos minutos de rodaje, mostró un rendimiento más competitivo durante las tandas de clasificación. Sin embargo, no pudo avanzar a la Q3 junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

 

 

 

La primera tanda mostró una gran paridad entre ambos pilotos de la escudería francesa. En su primer intento, Colapinto fue 0,268 segundos más rápido que Gasly, con un tiempo de 1:20.261. Luego, el francés logró recortar la diferencia y terminó avanzando a la Q2 con una vuelta de 1:19.741, apenas 0,030 segundos por delante del argentino, que marcó 1:19.771.

 

En la Q2, la diferencia volvió a ser mínima en los primeros intentos. Gasly registró 1:20.252, mientras que Colapinto quedó apenas 0,014 segundos por detrás, con un tiempo de 1:20.266.

 

Finalmente, ninguno de los dos Alpine logró meterse en la última tanda. Gasly terminó 12° con un registro de 1:18.844 y Colapinto se ubicó 13° con 1:19.027.

 

La pole position quedó en manos de Lando Norris, de McLaren, quien marcó un tiempo de 1:17.219. Lewis Hamilton se ubicó segundo y Charles Leclerc completó el tercer puesto. Andrea Kimi Antonelli largará cuarto con Mercedes.

 

El Gran Premio de Hungría se disputará este domingo 26 de julio desde las 10 de la mañana, hora argentina, y tendrá una duración de 70 vueltas. Será la última carrera antes del receso de verano de la Fórmula 1.

 

 

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