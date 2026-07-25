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Por Redacción Red43

Nevó en Sierra Colorada y la tortilla gigante ya espera bajo un manto blanco

La Comunidad Ancestral se prepara para el encuentro gastronómico de este domingo, que tendrá como protagonista una tortilla al rescoldo de un metro de diámetro, además de comidas típicas y propuestas regionales.
Por Redacción Red43

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La nieve cubrió Sierra Colorada durante las últimas horas y dejó postales invernales en el paraje, a pocos días de una jornada gastronómica que tendrá una protagonista muy particular: una tortilla al rescoldo de un metro de diámetro.

 

La Comunidad Ancestral Sierra Colorada prepara para este domingo 26 de julio, desde las 11 horas, un encuentro que reunirá sabores regionales, tradiciones y propuestas gastronómicas de distintos puntos de la zona.

 

 

 

La tortilla será cocinada al calor de las brasas del fogón de La Casita de Lala, en una preparación especial que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada.

 

Además, habrá stands gastronómicos con propuestas de Tecka, Gualjaina, Alto Río Percy, Lago Rosario, Esquel, Trevelin y otros puntos de la región, con distintas comidas típicas y opciones a precios accesibles.

 

La iniciativa es impulsada por Dora y Eva Aillapan, prestadoras de servicios turísticos de Sierra Colorada, con el acompañamiento de otros prestadores de la localidad y de la Secretaría de Turismo.

 

Para quienes quieran acercarse desde Trevelin, se dispuso un servicio de transporte con cupos limitados. La reserva puede realizarse al 2945-587667.

 

Para consultas generales sobre el evento y reservas, también se encuentra habilitado el 2945-533153.

 

 

 

Así, mientras Sierra Colorada se viste de blanco por la nieve, la comunidad se prepara para una jornada que combinará el paisaje invernal con los sabores y las tradiciones de la región.

 

 

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