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Por Redacción Red43

Arribo de los galeses a Chubut: Provincia proyecta un documental del aporte de la ciencia para la reconstrucción de la historia

“Los Huesos de Catherine” reconstruye una historia a partir de un hallazgo realizado en 1995 y dos décadas de investigaciones. Se proyectará este domingo en Trelew.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, invita a la comunidad, junto con la Asociación San David de Trelew, a participar de la proyección del documental "Los Huesos de Catherine", una propuesta que pone en valor el aporte de la ciencia para reconstruir la historia de la colonización galesa en la Patagonia.

 

La actividad, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar este domingo 26 de julio a las 18 horas en Los Altos del San David, ubicado en San Martín 88 de la ciudad de Trelew, y está destinada a todas las personas interesadas en la historia regional, la ciencia y el patrimonio cultural.

 

Dos décadas de investigaciones

 

El documental, dirigido y escrito por Ricardo Preve, narra la historia de Catherine Roberts, una inmigrante galesa cuyos restos fueron hallados en 1995. A partir de ese descubrimiento, un equipo interdisciplinario desarrolló durante dos décadas investigaciones arqueológicas, antropológicas, forenses y genéticas que permitieron reconstruir aspectos de su vida y aportar nuevos conocimientos sobre la historia de la colonia galesa en Chubut.

 

A través de testimonios de especialistas, reconstrucciones históricas y el seguimiento del proceso científico, la película muestra cómo la investigación permite recuperar historias personales y comprender mejor el pasado de nuestra provincia, resaltando el valor de la ciencia como herramienta para preservar el patrimonio y fortalecer la memoria colectiva.

 

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut se invita a toda la comunidad a disfrutar de esta propuesta audiovisual, que ofrece una mirada apasionante sobre la articulación entre ciencia, historia e identidad patagónica.

 

 

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