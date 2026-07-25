¿Hubo algo raro? Dos partidos de España en el Mundial 2026 quedaron bajo la lupa

El Mundial 2026 terminó con España como campeón tras vencer a Argentina en la final, pero una situación surgida fuera de la cancha volvió a poner al seleccionado europeo en el centro de la escena.

Dos partidos disputados por la "Furia Roja" durante la Copa del Mundo fueron incluidos en un informe de monitoreo por movimientos considerados inusuales en el mercado de apuestas deportivas.

Las observaciones fueron realizadas por el Group of Copenhagen, una red internacional dedicada al seguimiento de la integridad en el deporte, que elevó un reporte con siete situaciones que despertaron atención y fueron comunicadas a la FIFA.

Desde el organismo rector del fútbol mundial aclararon que no encontraron indicios de arreglos o manipulación de resultados en ninguno de los encuentros analizados.

Los partidos de España que llamaron la atención

Uno de los encuentros observados fue el debut de España ante Cabo Verde. Según la información difundida por The Athletic, se registró un volumen elevado de apuestas en una plataforma que anticipaba que el equipo español no conseguiría la victoria, un comportamiento considerado poco habitual para ese partido.

El segundo episodio ocurrió en el triunfo de España frente a Arabia Saudita. En ese caso, el foco estuvo puesto en una extensa revisión del VAR previa a la anulación de un gol de Ferrán Torres, situación que también fue incorporada al sistema de monitoreo.

Ambos casos fueron catalogados como "alertas amarillas", una categoría que indica la presencia de comportamientos atípicos, pero que no representa una prueba de fraude o manipulación deportiva.

Qué significa una "alerta amarilla"

Los sistemas internacionales de monitoreo analizan distintos movimientos del mercado de apuestas, como cambios bruscos en las cuotas, modificaciones en los patrones habituales o comportamientos que puedan resultar llamativos.

Sin embargo, una alerta no implica automáticamente que haya existido una irregularidad. Los especialistas señalan que este tipo de situaciones pueden responder a múltiples factores y requieren una investigación más profunda antes de establecer conclusiones.

La respuesta de la FIFA

Ante las consultas por el informe, la FIFA negó haber encontrado señales de manipulación durante el Mundial 2026.

"No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro", indicaron desde el organismo internacional.

Además de los encuentros protagonizados por España, el informe incluyó otras situaciones observadas durante la Copa del Mundo, entre ellas la expulsión del sudafricano Themba Zwane frente a México y movimientos vinculados a una apuesta sobre el delantero estadounidense Folarin Balogun.

Por el momento, las alertas forman parte de un proceso de análisis y no existe ninguna confirmación de irregularidades en los partidos señalados.

MA