Confirman que el pez limón se instaló en la Patagonia y crece el interés por la especie

El pez limón dejó de ser una presencia esporádica en las costas patagónicas. Un estudio realizado por investigadores del CENPAT-CONICET confirmó que la especie amplió su distribución hacia el sur y que su presencia en el Golfo Nuevo es cada vez más constante, con ejemplares de distintos tamaños e indicios de actividad reproductiva.

La investigación, publicada en la revista científica Fisheries Research, fue desarrollada por especialistas del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), junto con investigadores de otras instituciones científicas nacionales. Los resultados muestran un cambio significativo en el comportamiento de esta especie, considerada una de las más valiosas para la pesca deportiva, la gastronomía y la acuicultura.

Cada vez más al sur

Hasta hace algunos años, el pez limón era observado de manera excepcional en aguas patagónicas y casi siempre durante el verano. Sin embargo, los científicos comprobaron que actualmente permanece en la región durante varios meses, desde octubre hasta mayo e incluso junio, lo que evidencia una presencia mucho más prolongada.

Además, el estudio determinó que la especie extendió su distribución aproximadamente cinco grados de latitud hacia el sur, alcanzando el Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn. Allí también se registró un aumento sostenido de su abundancia y la aparición de ejemplares de diferentes tamaños, incluidos individuos jóvenes.

Los investigadores reunieron esta información a partir de entrevistas con pescadores artesanales y submarinos, registros obtenidos mediante cámaras submarinas y análisis biológicos realizados sobre peces capturados en el Golfo Nuevo.

Uno de los hechos que marcó este cambio ocurrió en noviembre de 2020, cuando pescadores artesanales capturaron por primera vez un cardumen de alrededor de 60 ejemplares en Bahía Colombo. Desde entonces, la presencia de la especie comenzó a hacerse cada vez más habitual en la región.

Un recurso con gran potencial

El pez limón puede superar los 30 kilogramos de peso y es muy apreciado por su calidad gastronómica. Su carne tiene una importante demanda internacional y suele utilizarse como alternativa al atún fresco en la elaboración de sushi y otros platos.

El crecimiento de la especie en aguas patagónicas también abre nuevas oportunidades para la pesca deportiva y el desarrollo de la pesca artesanal, además de representar un recurso de interés para la acuicultura.

La importancia de proteger la especie

Los científicos advirtieron que este escenario también plantea nuevos desafíos. El estudio propone comenzar a trabajar en medidas de manejo que permitan aprovechar el recurso sin comprometer su conservación.

Entre las alternativas analizadas figuran establecer límites de captura, implementar vedas temporales o crear sistemas de permisos que ayuden a evitar la sobrepesca y garanticen la sustentabilidad de la actividad.

Por otra parte, los investigadores consideran que la expansión del pez limón podría estar relacionada con el calentamiento del Atlántico Sudoccidental, un fenómeno que también fue registrado en otras regiones del mundo y que continuará siendo objeto de futuras investigaciones.

MA