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25 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia brindará una jornada de asesoramiento para asociaciones civiles en El Hoyo

La actividad está destinada a dirigentes e integrantes de instituciones de la Comarca Andina. La charla permitirá dar a conocer nuevas herramientas para facilitar la regularización y fortalecer su funcionamiento.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut invita a asociaciones civiles de la Comarca Andina a participar de una charla sobre las nuevas herramientas y normativas impulsadas por el Estado Provincial para facilitar la regularización y el funcionamiento de las instituciones. Además, durante la jornada se brindará información sobre los principales trámites, requisitos y beneficios vigentes.

 

El encuentro, organizado en forma conjunta por los Ministerios de Gobierno y de Desarrollo Humano, se realizará el viernes 14 de agosto a las 11 horas en la Casa de la Cultura de El Hoyo, ubicada en Los Ciruelos y Los Guindos.

 

Fortalecimiento institucional

 

Profesionales de la Inspección General de Justicia (IGJ) serán los encargados de asesorar y dar a conocer las herramientas disponibles, entendiendo que asociaciones como clubes deportivos, bomberos voluntarios, centros de jubilados, cooperadoras escolares, bibliotecas populares, organizaciones culturales, ambientales y sociales, entre otras, cumplen un rol fundamental en cada comunidad. 

 

Según precisaron desde el Ministerio de Gobierno, estas jornadas buscan acercar el Estado a las organizaciones de la sociedad civil, simplificar gestiones y brindar herramientas que contribuyan a fortalecer instituciones que cumplen un papel esencial en el desarrollo social, deportivo, cultural y comunitario de cada localidad.

 

 

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