Después de la bandera de la Selección, la ONU volvió a poner a las Malvinas en el centro de la escena

Días después de que la Selección Argentina volviera a instalar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas tras su triunfo frente a Inglaterra, el archipiélago volvió a ocupar el centro de la escena internacional.

El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución que reclama a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

El reclamo por una negociación

La resolución fue presentada con el impulso de Argentina y Chile y recibió el respaldo de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. El documento sostiene que la forma de poner fin a la situación colonial de las Islas Malvinas es mediante una solución pacífica y negociada entre ambos países.

El texto también lamenta que, pese al respaldo internacional a la apertura de negociaciones, todavía no se haya avanzado en la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión Malvinas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, participó de la sesión y volvió a defender la posición histórica del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Durante su exposición, sostuvo que el Reino Unido mantiene la ocupación del territorio desde 1833 y cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

La denuncia argentina contra el Reino Unido

Quirno también apuntó contra las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía se encuentra en disputa.

En ese sentido, cuestionó las licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido para la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos y mencionó los anuncios vinculados al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte.

Además, el canciller denunció la presencia de aproximadamente 1.200 soldados británicos en las islas y consideró que la proporción entre el número de efectivos y la población del archipiélago demuestra el nivel de militarización de la zona.

Durante su discurso, Quirno también rechazó el argumento británico basado en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. La posición argentina sostiene que la situación de Malvinas constituye una disputa de soberanía entre dos Estados y que el principio de autodeterminación no resulta aplicable en este caso.

El reclamo argentino volvió a tener respaldo internacional

La resolución aprobada por el Comité de Descolonización vuelve a reclamar que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones y afiancen los canales de diálogo y cooperación.

La decisión se conoció pocos días después de que las Islas Malvinas volvieran a ocupar un lugar central en las redes sociales argentinas, luego de la celebración de la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026. En aquella oportunidad, los jugadores levantaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, una imagen que rápidamente se viralizó.

Ahora, el reclamo histórico por la soberanía volvió a tener un nuevo capítulo en el escenario internacional, con el respaldo del Comité de Descolonización de la ONU a la necesidad de que ambos países retomen el diálogo.

Fuente: Infobae

MA