Jubilados y afiliados de PAMI convocan a una movilización en Esquel por la atención médica

Jubilados y afiliados de PAMI convocan a una movilización para este lunes en Esquel, con el objetivo de reclamar por el acceso a la atención médica y las prestaciones de la obra social.

La concentración será a las 10:30 en la Plaza San Martín, bajo la consigna “Por nuestros derechos, por una salud digna”.

La convocatoria se da en el marco del conflicto entre PAMI y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCh), que mantiene interrumpida la atención para los afiliados de la obra social en la región cordillerana desde principios de mayo.

El conflicto entre PAMI y el CIMOCh

La suspensión de las prestaciones se originó a partir de diferencias vinculadas al pago de los servicios médicos y al sistema de facturación utilizado para gestionar las prestaciones.

Desde el Consejo Municipal de Adultos Mayores de Esquel habían explicado que una de las dificultades está relacionada con el procesamiento de la facturación y las demoras administrativas. Según había señalado su presidente, Carlos De Leonardis, el CIMOCh mantiene reparos respecto de la digitalización del sistema de órdenes y prestaciones, mientras que desde el sector médico se han planteado diferencias con el mecanismo implementado por PAMI.

En este contexto, las partes no lograron hasta el momento alcanzar un acuerdo que permita restablecer la atención médica para los afiliados de la región.

La propuesta de la Provincia

En medio de la continuidad del conflicto, el gobernador Ignacio Torres había confirmado días atrás que la Provincia presentó una propuesta al Gobierno nacional para garantizar la atención de los afiliados de PAMI.

La iniciativa contempla que Chubut pueda hacerse cargo del primer y segundo nivel de atención y evaluar alternativas para el tercer nivel, incluyendo la posibilidad de financiarlo a través de una gerenciadora provincial.

“Si hay alguien que no puede esperar es el jubilado y más con temas de salud”, había expresado Torres al referirse a la necesidad de encontrar una solución.

El gobernador también había advertido que el sistema público provincial está absorbiendo parte de la demanda generada por la interrupción de las prestaciones privadas y había señalado que la situación genera un aumento en la utilización de los hospitales públicos.

Además, desde la Provincia se había planteado la posibilidad de realizar un relevamiento de los afiliados de PAMI en situación de mayor vulnerabilidad y analizar medidas de acompañamiento junto con los municipios.

Una situación que afecta a los afiliados

La interrupción de las prestaciones generó dificultades para jubilados y afiliados que necesitan consultas, controles y tratamientos médicos.

Carlos De Leonardis había advertido que algunos afiliados se vieron obligados a buscar alternativas fuera de la ciudad. “Si quiere atenderse tiene que ir a Bariloche”, había señalado, al remarcar que para muchos jubilados los costos de traslado y alojamiento representan una dificultad adicional.

También había alertado sobre el impacto de la situación en el sistema público de salud, al señalar que afiliados de PAMI que no cuentan con la atención correspondiente terminan recurriendo al Hospital Zonal de Esquel.

Desde el Consejo Municipal de Adultos Mayores también habían señalado que el conflicto genera una situación desigual respecto de otras localidades de la provincia, donde las prestaciones de PAMI funcionan con normalidad.

Mientras continúan las diferencias entre las partes y se aguardan definiciones sobre las alternativas planteadas, jubilados y afiliados de PAMI volverán a concentrarse este lunes en Esquel para reclamar por el restablecimiento de la atención y las prestaciones médicas.

La convocatoria invita a participar bajo el lema: “Unidos somos más fuertes”.

MA