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Por Redacción Red43

Parte de rutas: cómo están los accesos a Esquel por las rutas 40 y 259

Vialidad Nacional informó los estados de los tramos en el segundo parte de rutas del Plan Invernal y recomendó transitar con precaución.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional emitió este sábado por la tarde el segundo parte de rutas del Plan Invernal, con información sobre las condiciones de circulación en distintos tramos de las rutas 40 y 259 en la zona cordillerana.

 

En la Ruta Nacional N° 40, entre Esquel y Epuyén, la calzada se encuentra normal, aunque húmeda en algunos sectores debido al riego con sal. Las banquinas también presentan humedad y se registra presencia de animales sueltos.

 

En este tramo, equipos de Vialidad Nacional realizan recorridos preventivos, mientras que también se registra viento en la zona.

 

Por otro lado, la Ruta Nacional N° 259 presenta distintas condiciones según el tramo.

 

Entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda por el riego con sal en algunos sectores, mientras que las banquinas presentan humedad y barro. También se informó sobre la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando.

 

En el tramo comprendido entre Trevelin y el Paso Internacional Futaleufú, la calzada y las banquinas se encuentran húmedas y con barro en algunos sectores. Además, hay maquinaria de Vialidad Nacional trabajando, presencia de animales sueltos y viento.

 

Desde el organismo recomendaron transitar con precaución, respetar el señalamiento vial y prestar especial atención a la presencia de maquinaria y animales sueltos en los distintos tramos.

 

 

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