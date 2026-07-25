Parte de rutas: cómo están los accesos a Esquel por las rutas 40 y 259

Vialidad Nacional emitió este sábado por la tarde el segundo parte de rutas del Plan Invernal, con información sobre las condiciones de circulación en distintos tramos de las rutas 40 y 259 en la zona cordillerana.

En la Ruta Nacional N° 40, entre Esquel y Epuyén, la calzada se encuentra normal, aunque húmeda en algunos sectores debido al riego con sal. Las banquinas también presentan humedad y se registra presencia de animales sueltos.

En este tramo, equipos de Vialidad Nacional realizan recorridos preventivos, mientras que también se registra viento en la zona.

Por otro lado, la Ruta Nacional N° 259 presenta distintas condiciones según el tramo.

Entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda por el riego con sal en algunos sectores, mientras que las banquinas presentan humedad y barro. También se informó sobre la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando.

En el tramo comprendido entre Trevelin y el Paso Internacional Futaleufú, la calzada y las banquinas se encuentran húmedas y con barro en algunos sectores. Además, hay maquinaria de Vialidad Nacional trabajando, presencia de animales sueltos y viento.

Desde el organismo recomendaron transitar con precaución, respetar el señalamiento vial y prestar especial atención a la presencia de maquinaria y animales sueltos en los distintos tramos.

MA