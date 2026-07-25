Esquel presentó el Programa Municipal de Asistencia Económica y Capacitaciones para más de 180 vecinos

La Municipalidad de Esquel presentó una nueva edición del Programa Municipal de Asistencia Económica y Capacitaciones, una iniciativa que se lleva adelante de manera articulada con la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut y que alcanzará este año a 183 vecinos y vecinas de la ciudad.

La presentación se realizó en el Centro Cultural Esquel Melipal con la participación del intendente Matías Taccetta, funcionarios municipales, autoridades provinciales y los beneficiarios del programa.

La propuesta combina instancias de formación con una asistencia económica destinada a acompañar a quienes participan de las capacitaciones durante la temporada invernal. Se trata de una política que busca brindar herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral y fortalecer el desarrollo de capacidades.

Durante el acto, el intendente Taccetta destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Chubut para hacer posible la iniciativa.

"Primero agradecer a la gente de la provincia, al Gobierno Provincial. A nuestro gobernador y a Nicolás Zárate, de la Secretaría de Trabajo, por todo el acompañamiento. Sin el trabajo de ellos sería imposible poder implementar esto que es algo único en la provincia", expresó.

Asimismo, remarcó el carácter innovador del programa y el compromiso de todas las áreas municipales en su ejecución.

"Es el único municipio que no solamente intenta capacitar, sino que tengan ustedes también un ingreso. Son 183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se van a estar capacitando y es un trabajo en conjunto de todas las áreas municipales", expresó Taccetta.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, recordó que el programa se consolidó como una herramienta de acompañamiento durante el invierno.

"Es un programa que venimos desarrollando y poniendo en práctica desde los últimos dos inviernos; este sería el tercero. Lo entendemos como una política de Estado para esta época y en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut. Entre los dos sentimos que es una buena respuesta", afirmó.

La iniciativa contempla capacitaciones en distintas temáticas, con el objetivo de fortalecer conocimientos y generar nuevas oportunidades para los participantes, al tiempo que brinda un acompañamiento económico durante el proceso de formación.

MA