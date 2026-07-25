Atropelló a un nene de 6 años, escapó y horas después se presentó ante la Policía en Comodoro

Un niño de 6 años resultó herido luego de ser atropellado por un vehículo que se retiró del lugar sin asistirlo. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de Avenida Chile y Padre Corti, frente al comercio MYL, en el sur de Comodoro Rivadavia.

Según la denuncia realizada por el padre del menor, el niño cruzaba la calle cuando fue embestido por una Chevrolet Meriva. Tras el impacto, cayó sobre una superficie con hielo y el vehículo habría pasado con las dos ruedas del lateral izquierdo sobre sus piernas antes de retirarse del lugar.

El padre trasladó inmediatamente al pequeño al Hospital Regional, donde recibió atención médica. Desde el área de Pediatría informaron que ingresó consciente, lúcido y fuera de peligro, quedando en observación para realizar los estudios correspondientes.

Horas más tarde, el conductor del vehículo se presentó voluntariamente ante la Policía.

De acuerdo con la información oficial, cerca de las 00:42 un hombre de 49 años llegó a la guardia de la Comisaría Seccional Quinta y manifestó que era quien conducía la Chevrolet Meriva involucrada en el accidente.

El hombre aseguró que no se había dado cuenta de haber atropellado al menor y explicó que tomó conocimiento de la situación luego de ver la repercusión que tuvo el hecho en redes sociales.

Tras su presentación, el Ministerio Público Fiscal dispuso su identificación y la exhibición de la documentación correspondiente del vehículo, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Finalmente, se confirmó que el niño recibió el alta médica. El parte indicó que no sufrió fracturas, aunque presentó escoriaciones y molestias en ambos tobillos. El menor fue atendido por el servicio de Pediatría y recibió el certificado médico correspondiente.

La causa continúa en etapa de investigación para establecer las responsabilidades del caso.

MA