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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Se conoció el video de los incidentes a la salida del boliche que dejaron dos policías lesionados

Se difundieron las imágenes de la intervención en la avenida Alvear. El registro muestra el accionar de los efectivos, víctimas de un violento ataque que terminó con dos agentes con fractura de tabique.  
Por Redacción Red43

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En las últimas horas se conoció una filmación particular que muestra la secuencia del operativo policial realizado durante la madrugada del sábado sobre la avenida Alvear, en las inmediaciones de la parada de taxis y colectivos, casi esquina 25 de Mayo. El registro audiovisual captó el momento en que los efectivos intervinieron en el lugar tras registrarse altercados a la salida de conocido bar.

 

En el material que comenzó a circular públicamente se observa el despliegue del personal policial para reducir a los jóvenes sobre el suelo, en medio de un clima de extrema tensión y forcejeos entre los uniformados y los implicados. Las imágenes muestran la mecánica del procedimiento llevado a cabo por la policía antes del traslado de los involucrados a la sede policial.

 

 

 

Cabe recordar que, según el parte de la comisario Carolina Pauli, la intervención se originó pasadas las 6 de la mañana para disuadir un enfrentamiento entre decenas de personas. Desde la fuerza informaron que durante el procedimiento dos efectivos sufrieron la fractura de tabique nasal producto de los golpes propinados por uno de los detenidos al momento de colocarle las esposas.

 

El caso se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Uno de los jóvenes permanece detenido en averiguación de los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones graves, mientras que su hermano quedó demorado en carácter de contraventor conforme al Código de Convivencia Ciudadana.

 

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