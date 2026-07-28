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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Comisión Directiva de Bomberos de Trevelin citó a sus socios a la Asamblea Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin citó a todos sus asociados para el próximo sábado 1 de agosto a las 13:30 horas. 
Por Redacción Red43

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La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, mediante su Comisión Directiva, informó la realización de la Asamblea Ordinaria destinada a todos los asociados de la institución. La cita está programada para el próximo sábado 1 de agosto de 2026, fijando el primer llamado para las 13:30 horas.

 

El encuentro se desarrollará en las instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en la calle 9 de Julio s/número de la localidad de Trevelin.

 

Durante el desarrollo del orden del día previsto, se procederá a la designación de dos socios para presidir la Asamblea y suscribir el acta. Posteriormente, se dará lectura a la Memoria y Balance N.º 34 para su análisis, consideración y votación por parte de los presentes. La jornada concluirá con la firma del documento correspondiente. Desde la Comisión Directiva reiteraron la invitación a toda la masa societaria para acompañar la jornada institucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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