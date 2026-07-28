Trevelin: rutas con hielo, nevisca y trabajos de despeje en el ejido urbano

La Dirección de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin informó el estado de rutas nacionales, provinciales y calles de la localidad, tras las bajas temperaturas y precipitaciones registradas en las últimas horas.

El parte advierte por presencia de hielo, barro y nevisca en varios tramos y recomienda circular con extrema precaución.

Ruta 259: húmeda y con banquinas complicadas.

En el tramo Trevelin – Esquel la calzada se encuentra húmeda. Vialidad Nacional realizó tareas de riego con sal para mitigar el efecto del frío. Sin embargo, persisten banquinas con nieve y barro.

En el tramo Trevelin – Los Cipreses también se solicita transitar con precaución por la presencia de barro en algunos sectores.

Al momento de la elaboración del informe se registraba nevisca en algunos sectores de ambos tramos.

Rutas provinciales: hielo y escarcha

La Ruta Provincial 17, en el tramo Empalme Ruta 259 – Ingreso Lago Rosario, está transitable para todo tipo de vehículo, aunque con precaución.

El punto más crítico es el puente alcantarilla sobre el arroyo Pajarito, donde hay hielo, además de sectores con escarchilla.

También se reportó nevisca al momento del relevamiento.

En la Ruta Provincial 34, Trevelin – Aldea Escolar, la ruta está transitable. Hay nieve acumulada sobre las banquinas.

Personal y maquinaria de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes trabajaron en el despeje del ingreso a la Escuela N°740 y en la parada de colectivos.

La situación más compleja se da en la Ruta Provincial 71, tramo Trevelin – Empalme Ruta Provincial 72. Allí se detectó presencia de manchones de hielo y escarcha, y nieve acumulada en banquinas. Se pide extremar la precaución en el empalme de Laguna Terraplén por la presencia de hielo. Al cierre del informe también se registraba nevisca.

Ejido urbano: trabajos en calles y sectores altos

En la ciudad, maquinaria municipal realiza durante esta jornada trabajos de despeje y mantenimiento en callejón Hisashi, calles Benjamín Evans y Muñoz.



También se interviene en sectores altos como Altos del Corinto y 120 Lotes.

Sobre puntos específicos, el informe detalla:

Puente Kansas Jones, sobre Ruta 71: ingresar con precaución por presencia de hielo en los accesos y sobre el puente.

Rotonda 28 de Julio, Plaza Coronel Fontana: se encuentra despejada, aunque hay presencia de nieve en las intersecciones con avenidas y calles.

Avenida San Martín: despejada, con nieve en la intersección con algunas calles.

Desde la Municipalidad recordaron la importancia de circular despacio, respetar las distancias y portar cadenas ante la posibilidad de nuevas nevadas y heladas durante la jornada.