Realizó siete disparos desde un auto y fue detenido

Personal policial debió intervenir por una denuncia de disparos en la vía pública que terminó con un hombre detenido y el secuestro de un arma de fuego.



El hecho ocurrió alrededor de madrugada, según informó la comisario Carolina Pauli, cuando un vecino alertó a un móvil que patrullaba por avenida Fontana y Don Bosco: "personal policial que se encontraba el patrullaje por el lugar. A bordo de una camioneta Ranger, daba unas características color gris, se habían escuchado detonaciones de armas de fuego", detalló.



Con esos datos se alertó vía radial al resto de los móviles. El vehículo fue ubicado en calle Desalojo del 37: "ubican el vehículo en circunstancias en el interior de una vivienda, cuando comienzan a querer tomar datos respecto al vehículo, bueno, se vuelven a escuchar detonaciones, el personal repliega un poco del sector y divisan a una persona corriendo en las zonas aledañas, logra darse a la fuga por la nocturnidad", explicó la comisario.



La camioneta se retiró del lugar y fue interceptada tras colisionar con otro vehículo. "se le hacen las señas tanto de baliza y sirena para que detenga la marcha y se logra detener a esta camioneta y se demora al conductor de este rodado, era un masculino, mayoría única ocupante al menos en ese momento", señaló Pauli.



Con intervención de la Fiscalía se dispuso la aprehensión del conductor por "abuso de arma". En la requisa del rodado se halló un arma y vainas servidas: "se da intervención al Ministerio Público Fiscal y la fiscal dispone la aprehensión en averiguación del delito de abuso de arma, en el interior del rodado se logra divisar la presencia de un revólver y algunas vainas servidas en el suelo del habitáculo", indicó Pauli.



El vehículo quedó retenido: "el vehículo queda retenido y secuestrado para pedir posteriormente lo que es la requisa vehicular y proceder al secuestro formal de todos esos elementos, el masculino fue detenido, traído aquí a la Comisaría Primera y posteriormente fue llevado a la Audiencia de Control de Detención, quien fue imputado sobre el hecho que se investiga y recuperó su libertad”.



Se secuestró un revólver calibre 22 con cartuchos y siete vainas en el suelo.



SL

