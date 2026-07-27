Jubilados se manifestaron frente al Círculo Médico en reclamo por la falta de prestaciones de PAMI

Luego de reunirse este lunes en la Plaza San Martín para hacer visible la compleja situación que atraviesan, jubilados y afiliados a PAMI trasladaron la medida de fuerza hacia las puertas del Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH). En el lugar, un grupo de manifestantes expresó su malestar con aplausos y cánticos para demandar el restablecimiento de los servicios profesionales suspendidos desde hace casi tres meses.

La manifestación en la sede médica formaba parte de las acciones planteadas previamente por los referentes del sector. Durante la asamblea matutina, el representante del Consejo Municipal del Adulto Mayor, Carlos De Lonardis, había expresado la urgencia de llevar el reclamo directamente a la institución que nuclea a los profesionales de la salud. "Nosotros creemos que el problema es el Círculo Médico. Está bien que somos afiliados a PAMI, y PAMI tiene ese contrato con el Círculo Médico, pero quien nos está trabando el acceso a la salud es el Círculo Médico", manifestó De Lonardis al convocar a la movilización. En la misma línea, el dirigente había instado a la concurrencia: "Vayamos, parémonos en la puerta del Círculo Médico y presionemos, aplaudamos, algo por el estilo. Alguien tiene que resolver este tema".

El malestar de los adultos mayores de Esquel y Trevelin se intensificó debido a las dificultades operativas cotidianas, ya que para recibir asistencia médica o realizarse estudios deben trasladarse a otras localidades o abonar consultas de manera particular. En ese sentido, durante la jornada previa a la protesta, los damnificados reiteraron el impacto económico y de salud de la medida. Nino Hernando, uno de los afiliados presentes en la convocatoria de la plaza, remarcó la falta de respuestas locales: "Hace tres meses que los afiliados no tienen cobertura médica, pero sí sufren los descuentos a través de ANSES. El tema es que hay personas que están en una situación médica crítica y sin cobertura".

Asimismo, los manifestantes recordaron que el sistema de salud pública se encuentra sobrecargado para absorber la demanda de miles de afiliados de la zona cordillerana, situación por la cual insistieron en la necesidad de que las autoridades correspondientes resuelvan el diferendo contractual para reactivar las prestaciones a la brevedad.

EBW