Sueldos de julio en Chubut: cuándo depositan a activos y jubilados

El Gobierno del Chubut oficializó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de julio para los trabajadores de la administración pública provincial.

Según la información informada por el Ejecutivo, los salarios del sector pasivo, que comprende a jubilados y pensionados, serán depositados el lunes 3 de agosto. En tanto, los agentes en actividad tendrán sus haberes depositados el martes 4 de agosto.

Desde la administración provincial precisaron que los fondos estarán acreditados y disponibles para su retiro a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut a partir del día posterior a cada jornada de depósito.