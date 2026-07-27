Una familia de Esquel volcó en la Ruta 40 por las condiciones climáticas

Una familia de Esquel protagonizó un vuelco este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta 71, en el acceso a la localidad de Cholila. El siniestro ocurrió en medio de las nevadas que afectaban a la Comarca Andina.

La comisario Carolina Pauli explicó: "El día domingo a las dos y media de la tarde se tuvo que tomar intervención en un vuelco en lo que es la Ruta Nacional 40, intersección con la Ruta 71 de ingreso a la localidad de Cholila, donde un Renault Logan perdió el dominio del vehículo y se provocó un vuelco del rodado".

En el automóvil viajaba una familia oriunda de Esquel que se dirigía hacia la Comarca Andina. Según detalló la funcionaria: "En el interior se trasladaba una familia de aquí de la ciudad de Esquel con dirección a la comarca. No revistieron lesiones de gravedad".

Pauli informó que los ocupantes fueron asistidos en el lugar y que "fueron trasladados preventivamente hacia el Hospital de El Hoyo. Eran unas personas mayores, femeninas y unos menores de edad, pero no revistieron gravedad. El conductor permaneció en el lugar".

Respecto al vehículo, indicó: "Se logra dar vuelta al vehículo. Había quedado con las ruedas hacia arriba. Se volvió a su posición y el vehículo permanece. Fue retirado por grúa hasta que se ha trasladado así aquí a la ciudad de Esquel".

Por último, señaló que intervino el Ministerio Público Fiscal, aunque aclaró que al "no haber terceros involucrados y ser más bien una cuestión climática, no se labran actuaciones judiciales".

R.G