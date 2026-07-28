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Por Redacción Red43

Trevelin vivirá el primer "Gran concierto" de artistas locales

Los ganadores del certamen de Nexo Producciones se presentan este sábado. Conocé quienes son.
Por Redacción Red43

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Este sábado, el Salón Central de Trevelin será el escenario para "El gran concierto", evento de nuevos proyectos musicales de la región.

 

Seleccionados por Nexo Producciones en un proceso que duró desde noviembre hasta mayo, tres solistas y tres bandas fueron las elegidas para compartir con la comunidad un evento conjunto y para hacer crecer la cultura local.

 

Desde las 18 horas, estará sobre el escenario Julián Acuipil, solista de saxofón e interprete que comparte con diversos proyectos desde el jazz y el funk en los últimos años. 

 

También Maxi Garay, cantante y estudiante de música, cuyas sentidas interpretaciones vienen siendo escuchadas en diversos espacios de la región.

 

En la selección de bandas, será parte Lawen, formación folclórica con toques de rock, y también la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel con las canciones propias que formarán parte de su nuevo disco.

 

Y como cierre del evento estará Choyün, joven conjunto que fue formado en la Orquesta Pu Pichiqueché y ya recorre su propio camino desde los ritmos folcloricos.

 

También fue seleccionado para el evento como segundo ganador solista, el cantautor Seba Lino, pero no será parte del evento por razones personales.

 

"El gran concierto" de Nexo Producciones tendrá su edición esquelense a fin de mes, pero Trevelin podrá disfrutar de este seleccionado durante toda la jornada, con entradas ya disponibles en la web de Nexo.

 

https://nexopass.net/pages/evento.html

 

SL

 

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