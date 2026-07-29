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Por Redacción Red43

"Es un compromiso que tenemos desde el Municipio": Taccetta confirmó asistencia legal para los jubilados

El intendente de Esquel respaldó el reclamo de los jubilados afectados por el conflicto entre PAMI y el Círculo Médico. Confirmó que el Municipio puso a disposición un asesor legal y pidió una "solución definitiva".
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, acompañó a los jubilados afectados por la suspensión de prestaciones de PAMI y reclamó una solución definitiva al conflicto con el Círculo Médico. Además, confirmó que el Municipio puso a disposición un asesor legal para avanzar con acciones judiciales, ya sean individuales o colectivas.

 

"Es un problema que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, el conflicto entre PAMI y el Círculo Médico se soluciona cada 3 o 4 meses, pero en esos baches de tiempo que tenemos se quedan sin prestación. Y hay que trabajar por la salud, mucho más por la salud de estos vecinos y vecinas que lo necesitan", expresó.

 

El jefe comunal sostuvo que la situación afecta especialmente a los adultos mayores. "Cuando uno tiene la mayoría de edad, seguramente son más las necesidades que tiene a la hora de acceder a la salud", afirmó.

 

Taccetta indicó que el tema ya fue planteado tanto al gobernador Ignacio Torres como al secretario de Salud provincial y remarcó la necesidad de una respuesta de fondo. "Es un compromiso que tenemos desde el municipio, lo hemos hablado tanto con el gobernador como el secretario de Salud y esperemos que en corto tiempo se solucione, que sea una solución definitiva. No que tengamos que cada 3 meses estar escuchando las críticas y quejas de nuestros vecinos".

 

Sobre el origen del conflicto, explicó: "Hay una exigencia por parte de PAMI para que se digitalice cada una de las prestaciones que se dan. El Círculo no acepta esta obligación y ahí está el primer conflicto". También recordó que en otras oportunidades "hubo falta de pago o atrasos en los pagos", aunque aclaró que en esta ocasión el problema está vinculado a la digitalización de los trámites.

 

En ese marco, reveló que junto al Gobierno provincial se analizan alternativas para evitar que los jubilados vuelvan a quedar sin cobertura. "La intención es enviar los fondos o solicitar los fondos del PAMI para la provincia, que sea la provincia quien liquida y paga cada prestación. También la posibilidad de hacer convenios específicos con las clínicas y con los médicos para no pasar por el Círculo Médico".

 

Mientras esas gestiones avanzan, el Municipio decidió brindar asistencia legal a los afiliados. "Hemos puesto a disposición un asesor legal para accionar legalmente, presentar una demanda, ya sea colectiva o individual, por cada uno de nuestros vecinos", señaló.

 

Por último, el intendente pidió voluntad de las instituciones involucradas para resolver el conflicto y evitar que los jubilados sigan siendo los perjudicados. "Quedan en el medio miles y miles de jubilados afiliados al PAMI que la están pasando mal, que necesitan ir al médico, que necesitan solucionar sus problemas de salud".

 

 

 

 

R.G

 

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