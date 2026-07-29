Un caballo murió y otro apareció herido: Detuvieron a un sospechoso

Un hombre residente en Mallín Ahogado, en El Bolsón, fue detenido por una investigación por presunto maltrato animal, luego de que uno de los equinos involucrados fuera encontrado muerto y otro presentara lesiones en el lomo. El procedimiento se llevó adelante este martes por la tarde en una chacra ubicada sobre la costa del Río Azul.

La intervención estuvo a cargo de personal del Destacamento 145 de la Policía de Río Negro, que identificó y detuvo al sospechoso alrededor de las 16.

La causa quedó caratulada como Maltrato Animal, Daños y Amenazas y el procedimiento fue dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.

También secuestraron una escopeta

Durante la misma diligencia, los efectivos secuestraron de la propiedad una escopeta junto con cartuchería.

El arma quedó incorporada a la investigación, que busca determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados y la responsabilidad que podría corresponderle al hombre detenido.

Según la información policial, el caso está relacionado con presuntas agresiones contra equinos. Uno de los animales fue hallado sin vida, mientras que otro presentaba lesiones visibles en el lomo.

La investigación continúa

El detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa que reúne las figuras de maltrato animal, daños y amenazas.

La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió con los animales y qué relación tuvo el sospechoso con los hechos denunciados.

O.P.