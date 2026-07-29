-11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina El BolsónMallín AhogadoMaltrato animal
29 de Julio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un caballo murió y otro apareció herido: Detuvieron a un sospechoso

El hombre fue detenido en una chacra, donde además se secuestró una escopeta con cartuchería en el marco de una investigación por presunto maltrato animal, daños y amenazas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre residente en Mallín Ahogado, en El Bolsón, fue detenido por una investigación por presunto maltrato animal, luego de que uno de los equinos involucrados fuera encontrado muerto y otro presentara lesiones en el lomo. El procedimiento se llevó adelante este martes por la tarde en una chacra ubicada sobre la costa del Río Azul.

 

La intervención estuvo a cargo de personal del Destacamento 145 de la Policía de Río Negro, que identificó y detuvo al sospechoso alrededor de las 16.

 

La causa quedó caratulada como Maltrato Animal, Daños y Amenazas y el procedimiento fue dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.

 

 

También secuestraron una escopeta

Durante la misma diligencia, los efectivos secuestraron de la propiedad una escopeta junto con cartuchería.

 

El arma quedó incorporada a la investigación, que busca determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados y la responsabilidad que podría corresponderle al hombre detenido.

 

Según la información policial, el caso está relacionado con presuntas agresiones contra equinos. Uno de los animales fue hallado sin vida, mientras que otro presentaba lesiones visibles en el lomo.

 

 

La investigación continúa

El detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa que reúne las figuras de maltrato animal, daños y amenazas.

 

La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió con los animales y qué relación tuvo el sospechoso con los hechos denunciados.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por bajas temperaturas en todo Chubut
2
 Si pensabas que ya había pasado lo más fuerte del invierno, mirá lo que viene
3
 La presa Futaleufú opera con normalidad pese al bajo nivel del embalse
4
 La falta de agua preocupa de cara al verano: harán cuatro perforaciones en la ciudad
5
 La ciudad donde los perros agonizan en las calles por un veneno que ya mató a 80
1
 PAMI en Esquel: Sánchez Albornoz planteó medidas para recuperar la atención médica
2
 “Somos 8.000 seres sintientes que estamos abandonados”: el duro reclamo de jubilados por el conflicto de PAMI
3
 Luis Alberto Molina QEPD
4
 "Es un compromiso que tenemos desde el Municipio": Taccetta confirmó asistencia legal para los jubilados
5
 Jubilados denuncian que PAMI no tiene un plan de contingencia y evalúan presentar un amparo colectivo
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -