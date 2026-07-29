La ciudad donde los perros agonizan en las calles por un veneno que ya mató a 80

La ciudad bonaerense de Bolívar enfrenta un grave problema tras la sucesiva muerte de perros por envenenamiento. En lo que va del año, más de 80 animales murieron en diferentes barrios de la localidad. Las muertes ocurrieron en zonas transitadas y en espacios públicos, y se registraron síntomas similares en cada caso. El fenómeno genera preocupación entre los vecinos.

En el último mes, al menos quince perros fallecieron por el mismo motivo. Según testimonios recogidos, los animales aparecen agonizando en la vía pública. El último hecho relevante ocurrió el 15 de julio, minutos antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, cuando un perro fue hallado en estado crítico en la intersección de 25 de Mayo y Uriburu, una zona de alto tránsito. En las horas siguientes, otros tres casos se reportaron en lugares cercanos.

La situación provocó que la Sociedad de Amigos Protectores del Animal Abandonado (SAPAV) de Bolívar solicitara la intervención del municipio y la fiscalía. Jorgelina González, miembro de SAPAV, confirmó a Infobae que la organización trabaja en conjunto con las autoridades locales y pide la colaboración de los vecinos para identificar a los responsables.

“No tenemos ninguna idea de quién puede ser. Estamos trabajando articuladamente con el municipio, pidiendo cámaras, tanto las oficiales como las de los vecinos”, afirmó González.

La mecánica de los hechos se repite en todos los episodios. Los perros aparecen muertos o agonizando en zonas específicas, generalmente en grupos de dos, tres o cuatro animales. “La situación se da por zonas. Nos avisan los vecinos que en una determinada calle aparecen varios perros envenenados”, explicó González. La distribución de los casos abarca plazas, calles y accesos a la ciudad.

El veneno utilizado es una sustancia azul mezclada con restos de comida o grasa. Según González, cuando los animales huelen o ingieren el cebo, mueren en pocos minutos. “Es un veneno irreversible. Hay algunos perros que se intoxican o se envenenan con otros productos y los salvan los veterinarios, pero en este caso no”, detalló la representante de SAPAV. El rápido efecto del tóxico dificulta la posibilidad de auxilio.

El peligro no se limita a los animales. González advirtió que la sustancia representa un riesgo para niños y adultos, ya que los cebos quedan en la vía pública y podrían ser manipulados accidentalmente. “En Bolívar hay niños que juegan en la vereda, van a las plazas y tampoco distinguen. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha sucedido esta situación, pero no estamos muy lejos de que esto suceda”, alertó.