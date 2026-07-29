PAMI en Esquel: Sánchez Albornoz planteó medidas para recuperar la atención médica

Durante la reunión realizada con jubilados y afiliados de PAMI en Esquel, la concejala de Unión por la Patria, Silvana Sánchez Albornoz, presentó una serie de propuestas para intentar avanzar en una solución al conflicto que mantiene interrumpidas las prestaciones médicas en la ciudad.

La edil expresó su solidaridad con los jubilados y aseguró conocer la gravedad de la situación que atraviesan miles de afiliados, para luego plantear alternativas vinculadas al rol de PAMI y a posibles herramientas de acompañamiento desde el municipio.

Una de las principales propuestas fue solicitar que PAMI designe un médico auditor en Esquel, una figura que, según explicó, actualmente no está disponible en la ciudad y podría colaborar en el seguimiento y control de las prestaciones.

"Desde principio de año en Esquel no hay médico auditor y eso podría solucionar el tema de generar una auditoría acá", planteó Sánchez Albornoz.

Convenios directos con médicos y clínicas

Como segunda alternativa, la concejala propuso que PAMI avance con convenios individuales con profesionales y centros médicos, dejando de depender exclusivamente del acuerdo con el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH).

"Lo que se puede hacer es que PAMI firme convenios particulares con médicos o con clínicas dejando de lado el CIMOCH como forma de presión y como forma de solución de fondo del conflicto", explicó.

En ese sentido, comparó la situación con otras obras sociales que trabajan mediante acuerdos directos con prestadores y sostuvo que existen profesionales que podrían estar interesados en establecer este tipo de convenios.

Además, señaló que actualmente no existiría un contrato formal entre PAMI y CIMOCH, sino un acta acuerdo de años anteriores, y mencionó que existen antecedentes judiciales que podrían ser considerados en el marco de la discusión.

Posible ayuda municipal para afiliados

Como tercera propuesta, Sánchez Albornoz planteó la posibilidad de que el municipio analice mecanismos de asistencia para aquellos afiliados que actualmente deben afrontar estudios, consultas o tratamientos de manera particular.

"Podemos charlar y ver si es posible generar subsidios en este momento particular para ayudar a quien tiene que hoy costear una práctica o algo", indicó.

También mencionó alternativas como un sistema de microcréditos que permita acompañar económicamente a las familias durante la urgencia y luego devolver los fondos cuando la situación sanitaria se estabilice.

Para la concejala, estas medidas podrían funcionar como herramientas complementarias, aunque remarcó que la solución definitiva requiere una intervención directa de PAMI.

"Claramente acá falta PAMI, que es el actor principal", sostuvo.

El conflicto entre PAMI y CIMOCH mantiene desde hace casi tres meses sin atención normalizada a miles de afiliados en Esquel y Trevelin, quienes continúan reclamando una respuesta que permita recuperar el acceso a consultas, estudios y tratamientos médicos.

MA