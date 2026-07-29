Si pensabas que ya había pasado lo más fuerte del invierno, mirá lo que viene

El frío no parece dispuesto a dejar demasiadas opciones. Este miércoles 29 de julio, toda la provincia del Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por bajas temperaturas, con especial atención a la formación de hielo y escarcha. Y para mañana, jueves 30, el panorama suma otro ingrediente: nevadas de variada intensidad en distintos sectores de la provincia.

La advertencia por bajas temperaturas tiene vigencia durante este miércoles y abarca la totalidad del territorio chubutense. El escenario obliga a mantener precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde puedan formarse placas de hielo o escarcha.

En la Comarca Andina, el frío se hace sentir en pleno invierno y la recomendación pasa por circular con cuidado, sobre todo en caminos y calles donde las bajas temperaturas pueden dejar superficies resbaladizas.

El jueves llegan las nevadas

Para sumar otra dosis de invierno, para este jueves 30 de julio rige además una alerta amarilla por nevadas.

El aviso alcanza a la Cordillera de Cushamen, Río Senguer, Sarmiento, el sudoeste de Florentino Ameghino y la Meseta de Escalante.

En las zonas cordilleranas se prevén acumulados de nieve de entre 20 y 40 centímetros, mientras que en sectores bajos podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros. Estos valores podrían ser superados puntualmente.

El pronóstico contempla además que, durante algunos períodos, las precipitaciones puedan presentarse en forma de lluvia.

En la Cordillera, el invierno sigue firme

La alerta por nevadas tiene distintos horarios según el sector. En la Cordillera, el período más comprometido está previsto entre la mañana y el mediodía del jueves, mientras que hacia el sur de Chubut las condiciones se intensificarían durante la tarde y la noche.

Así, el panorama deja una postal bastante clara para las próximas horas: frío generalizado este miércoles y nieve en varios sectores durante el jueves. En pleno invierno, Chubut parece haber decidido que por ahora no hay demasiado lugar para escapar del frío.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

O.P.