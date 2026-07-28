La presa Futaleufú opera con normalidad pese al bajo nivel del embalse

El bajo nivel del embalse de la presa Futaleufú generó consultas entre vecinos y visitantes que observaron cómo sectores que habitualmente permanecen cubiertos por el agua quedaron expuestos, incluso permitiendo llegar caminando hasta la zona conocida como la isla. Sin embargo, desde el complejo hidroeléctrico aclararon que la situación se encuentra dentro de los parámetros normales de operación.

El ingeniero Pablo Belkenoff explicó que el escenario actual es consecuencia de la falta de aportes hídricos durante los últimos años. "Básicamente, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de dos años de bajos aportes en el embalse", señaló.

El especialista detalló que la presa forma parte del Sistema Argentino de Interconexión, donde la energía disponible se administra de acuerdo con la demanda nacional. "Hacen una estimación todos los días, hora a hora, de lo que va a venir y en función de eso van usando los bloques de energía", explicó.

En ese marco, indicó que la generación hidroeléctrica continúa funcionando según lo previsto. "Al tener pocos aportes y al necesitar energía para el sistema, nos han despachado igual y para eso está la acumulación de agua, para tener energía acumulada y poder usarla en estos casos", afirmó.

Belkenoff aclaró que el nivel actual del embalse no implica una situación de riesgo. "Los niveles de cota en los que estamos son para funcionamiento normal del embalse", explicó, y detalló que el diseño del complejo permite una variación entre la cota 4,95 y la 4,65, mientras que actualmente se encuentra cerca de la cota 4,73.

"El funcionamiento es normal de todo el complejo, pero llama la atención porque no están acostumbrados o no estamos acostumbrados a verlo tan bajo", sostuvo. Además, recordó que años atrás se registró una situación similar: "En el 2016 más o menos llegamos a la 4,71, creo, o sea, dos metros más abajo de lo que estamos ahora".

Consultado sobre los escenarios opuestos, cuando existe un exceso de agua, Belkenoff señaló que las mayores preocupaciones aparecen con niveles elevados del embalse. En esos casos, explicó: "Ahí es cuando nosotros tenemos que operar el vertedero y hacer un manejo de la crecida".

Finalmente, invitó a vecinos y turistas a conocer el complejo hidroeléctrico, ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces. "Es un lindo recorrido dentro de un Parque Nacional con unos paisajes muy lindos y uno puede ver lo imponente de la obra", destacó, aunque recomendó tener en cuenta las condiciones climáticas actuales y respetar las normas del área protegida.

R.G