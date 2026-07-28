Alerta amarilla por bajas temperaturas en todo Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó la vigencia de una alerta amarilla por bajas temperaturas para este miércoles 29 de julio de 2026, debido a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

Según el aviso, la alerta alcanza a la totalidad de la provincia del Chubut, por lo que se solicita a la población tomar los recaudos necesarios y mantenerse atenta a la evolución del tiempo.

Ante las bajas temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se solicita extremar las precauciones al momento de circular, especialmente durante las primeras horas del día, debido a la posible presencia de hielo y condiciones resbaladizas en calles y rutas.

En caso de necesitar asistencia, desde Protección Ciudadana recordaron que se encuentra disponible la línea 0800-666-2447.

R.G