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Por Redacción Red43

Alerta amarilla por bajas temperaturas en todo Chubut

La advertencia rige para este miércoles 29 de julio y alcanza a la totalidad de la provincia. Se recomienda a la población extremar las precauciones ante las bajas temperaturas previstas.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó la vigencia de una alerta amarilla por bajas temperaturas para este miércoles 29 de julio de 2026, debido a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

 

Según el aviso, la alerta alcanza a la totalidad de la provincia del Chubut, por lo que se solicita a la población tomar los recaudos necesarios y mantenerse atenta a la evolución del tiempo.

 

 

 

Ante las bajas temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

 

Asimismo, se solicita extremar las precauciones al momento de circular, especialmente durante las primeras horas del día, debido a la posible presencia de hielo y condiciones resbaladizas en calles y rutas.

 

En caso de necesitar asistencia, desde Protección Ciudadana recordaron que se encuentra disponible la línea 0800-666-2447.

 

 

 

R.G

 

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