Jubilados denuncian que PAMI no tiene un plan de contingencia y evalúan presentar un amparo colectivo

Los jubilados afectados por la falta de prestaciones de PAMI volvieron a expresar su preocupación por la continuidad del conflicto y cuestionaron la ausencia de un plan de contingencia para atender los casos urgentes. Durante el encuentro, un abogado se puso a disposición de los afiliados y planteó la posibilidad de iniciar un amparo colectivo para reclamar una respuesta inmediata.

Al presentarse ante los vecinos, el abogado explicó: "Entiendo que la problemática es una problemática que excede la cuestión municipal y provincial, pero bueno, estoy acá un poco por pedido del señor Intendente y me pongo a disposición de ustedes".

Por su parte, uno de los jubilados relató que durante una reunión con autoridades de PAMI insistieron en conocer si existía un protocolo para afrontar la emergencia.

Además, sostuvo que un conflicto puede ocurrir en cualquier organismo, pero remarcó que, luego de más de 100 días, el organismo debería haber previsto una respuesta para los afiliados más vulnerables. "Puede haber un conflicto, pero cuando ocurre, como ya viene más de 100 días, debería el PAMI tener un plan de contingencia para los casos extremos, los casos graves, los casos inmediatos. Tres veces pregunté, tres veces, silencio de PAMI. O sea, no hay un plan de contingencia", afirmó.

El jubilado insistió en la necesidad de una solución urgente para quienes atraviesan situaciones críticas. "Eso es lo inmediato, porque después, resolver este problema, no sé qué tiempo va a llevar. Pero ya, inmediato, pronto, no es nuestro caso, no es el caso mío, pero es el caso de mucha gente que lo padece hoy".

Ante ese planteo, el abogado reconoció que los tiempos judiciales no siempre acompañan la urgencia de los afiliados, aunque explicó que existe una herramienta legal para intentar obtener una respuesta. "Lamentablemente, los resultados jurídicos para esto son lentos, y las problemáticas que ustedes atraviesan, seguramente va en autopista y esto va caminando, pero lo que se puede llegar a plantear es un amparo de salud para requerirle al PAMI que atienda con la premura del tema las cuestiones que ustedes están padeciendo".

Consultado sobre si la presentación debía ser individual o conjunta, respondió: "Se puede hacer de las dos maneras, yo se lo recomendaría hacer de manera colectiva".

R.G