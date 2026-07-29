Sin interesados: se cayó la licitación para vender la firma Intercargo

El Gobierno nacional declaró desierta la licitación pública para vender el ciento por ciento de las acciones de Intercargo, la empresa estatal encargada de brindar servicios de rampa y asistencia en tierra en las terminales aéreas del país. La medida se hizo oficial mediante la Resolución 1148 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, tras confirmarse que ninguna de las firmas interesadas cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

El procedimiento contemplaba un precio base de 45 millones de dólares y la obligación para el comprador de dar continuidad a los contratos y licencias operativas de la compañía. Aunque cinco firmas habían manifestado interés en etapas previas, la Apertura de Sobres realizada a través del sistema oficial no registró propuestas que acreditaran las condiciones técnicas, económicas y financieras requeridas por la Comisión Evaluadora.

La intención de privatizar Intercargo formaba parte del esquema de reorganización del sector aerocomercial iniciado a fines de 2024. En ese contexto, el Ejecutivo había eliminado la exclusividad que la firma mantenía sobre los servicios de rampa, habilitando el ingreso de nuevos competidores en el mercado y suspendiendo la transferencia de partidas presupuestarias hacia la entidad.

Tras este resultado, el Poder Ejecutivo deberá resolver los pasos a seguir. Entre las alternativas previstas en la normativa de contrataciones del Estado se contempla la posibilidad de realizar una nueva convocatoria con pliegos modificados, recurrir a otros mecanismos de contratación o finalizar el proceso de privatización, mientras la empresa mantiene sus operaciones habituales.

EBW