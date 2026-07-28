Encontraron muerto a un hombre dentro de un cajero automático: investigan qué ocurrió

Un hombre de aproximadamente 40 años, que se encontraba en situación de calle, fue hallado muerto este martes por la mañana dentro de un cajero automático de un banco en la ciudad de Neuquén.

El cuerpo fue encontrado por personal de limpieza que ingresaba a trabajar en la sucursal bancaria ubicada sobre calle Juan B. Justo al 50. Tras el hallazgo, los trabajadores dieron aviso a la Policía, que desplegó un operativo en el lugar.

Cómo fue el hallazgo

Según informó el comisario inspector Marcos Mazzone, al llegar al lugar los efectivos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. En el lugar trabajó personal de Criminalística junto con el médico forense y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal para avanzar con la investigación.

De acuerdo con las primeras pericias, no se encontraron indicios de criminalidad ni signos de violencia sobre el cuerpo. Además, entre las pertenencias de la víctima se hallaron objetos personales que indicarían que utilizaba habitualmente el cajero automático como refugio para pasar la noche.

Esperan el resultado de la autopsia

El cuerpo será sometido a la autopsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de la muerte y confirmar su identidad. No obstante, la Policía encontró documentación entre sus pertenencias y señaló que el hombre era oriundo del oeste de la ciudad de Neuquén.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Un antecedente reciente

El hecho ocurre apenas un mes después de otro episodio similar en Neuquén, cuando una mujer en situación de calle fue encontrada muerta en un edificio abandonado.

En ese caso, la investigación determinó que la víctima había encendido fuego para calefaccionarse en un ambiente cerrado y falleció por intoxicación con monóxido de carbono. Posteriormente, las llamas se propagaron y alcanzaron el colchón y el cuerpo, que quedó calcinado casi por completo. La autopsia descartó la intervención de terceros.

Fuente: ADNSur

MA