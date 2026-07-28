Feriado de agosto 2026: cuándo es y cómo será el próximo fin de semana largo

Con la llegada de agosto, muchas personas ya empiezan a mirar el calendario en busca del próximo descanso. El feriado de agosto 2026 será el lunes 17, por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

El descanso comenzará el sábado 15 y se extenderá hasta el lunes 17, de acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales.

Cuándo es el feriado de agosto

El feriado será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se recuerda al General José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina.

Como el feriado se ubicará un lunes, no será necesario trasladar la fecha para conformar el fin de semana largo. Así, el descanso quedará armado de manera natural entre el sábado, domingo y lunes.

Para quienes puedan tomarse esos días, será una de las primeras oportunidades de agosto para organizar una escapada de tres jornadas.

Agosto tendrá un solo feriado nacional

A diferencia de otros meses del año que concentran varias fechas no laborables, agosto de 2026 tendrá un solo feriado nacional.

El lunes 17 será, por lo tanto, la única pausa del calendario nacional durante el mes. Para quienes viven en la Patagonia y esperan una oportunidad para hacer una salida, visitar familiares o simplemente cortar con la rutina, el fin de semana largo llegará en plena temporada de invierno.

Y en la Comarca Andina, agosto todavía tiene bastante invierno para ofrecer. Así que quienes estén pensando en una escapada tendrán que elegir entre ruta, nieve, bosque o directamente quedarse en casa y aprovechar el frío como excusa.

Qué se conmemora el 17 de agosto

La fecha recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850.

San Martín es reconocido por su participación decisiva en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú. Cada año, el calendario nacional reserva esta jornada para homenajear su figura y su trayectoria histórica.

En 2026, la fecha caerá lunes y permitirá conformar un descanso de tres días consecutivos.

El calendario que muchos ya empiezan a mirar

El feriado de agosto será una nueva oportunidad para quienes buscan aprovechar un fin de semana largo durante el invierno.

Con el sábado 15 y domingo 16 por delante, el lunes 17 completará un descanso de tres jornadas. Para quienes tengan la posibilidad de viajar, será también una fecha a tener en cuenta para organizar alojamiento y actividades con anticipación.

El calendario, por ahora, ya tiene la respuesta que muchos estaban buscando: agosto tendrá un solo feriado nacional y será un lunes. Y para quienes están contando los días para volver a tener un fin de semana largo, la espera ya tiene fecha.

O.P.