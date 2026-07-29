Apertura de agenda para especialidades médicas este viernes 31

Este viernes 31 se llevará a cabo la apertura de agendas para la asignación de turnos correspondientes a las distintas Especialidades Médicas. Para la organización del público, la entrega de números comenzará a las 7:00, mientras que la atención en las ventanillas para otorgar las citas se extenderá desde las 8:00 hasta las 11:30.

Para acceder a un turno, es imprescindible que los usuarios concurran con su Documento Nacional de Identidad, ya que resulta obligatorio estar previamente empadronados en la plataforma de Historia de Salud Integrada (HSI). Debido a la alta demanda registrada, cada persona podrá solicitar un máximo de tres turnos, los cuales deberán corresponder a distintas especialidades con el fin de garantizar una distribución equitativa para toda la población.

Al momento de la atención, los asistentes deberán presentar su DNI, número de Historia Clínica y la correspondiente orden médica en caso de haber sido derivados por un especialista. Asimismo, se solicita que los usuarios informen un número de teléfono de contacto al momento de realizar el trámite.

EBW