Precaución al circular: nieve, barro y hielo en las rutas de la comarca

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre las condiciones de transitabilidad en las rutas nacionales que atraviesan la región cordillerana. Todos los tramos evaluados permanecen habilitados, aunque las autoridades solicitan circular con precaución debido a las contingencias climáticas.

En la Ruta Nacional 40, los sectores entre Tecka, la intersección con la Ruta 259, la entrada a Cholila y el límite con El Bolsón presentan calzadas húmedas con presencia de barro, nieve en banquinas y visibilidad reducida por heladas fuertes, viento y neblina. En el tramo entre Leleque y el arroyo Madera se registran además deformaciones sobre el asfalto. Personal vial se encuentra distribuyendo sal en los distintos puntos.

Por su parte, en la Ruta Nacional 259, el trayecto Esquel en el tramo hacia Trevelin cuenta con calzada húmeda por riego de sal, banquinas con nieve y barro, y riesgo por presencia de animales sueltos. Hacia el límite con Chile, el camino de ripio presenta sectores con barro y acumulación de agua.

Respecto a la Ruta 1S40, las conexiones desde el límite con Río Negro hacia El Maitén, el empalme con la Ruta Provincial 70 y la salida a la Ruta 40 se mantienen transitables con sectores de ripio húmedo, barro y acumulación de nieve en banquinas.

Finalmente, en la Ruta Nacional 260, en el tramo entre la Ruta 40 y el límite con Chile, la calzada presenta sectores con nieve, hielo y escarcha. Hay equipos viales trabajando en tareas de mantenimiento, zonas en obra entre los kilómetros 59 y 82, y una grúa realizando maniobras por un camión volcado en banquina sobre el kilómetro 23. En este sector rige la portación obligatoria de cadenas para circular.