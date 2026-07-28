Cinco errores al calefaccionar la casa que aumentan el consumo de gas

Con la llegada de las bajas temperaturas, la calefacción se vuelve indispensable en los hogares. Sin embargo, algunas prácticas muy comunes pueden hacer que el consumo de gas aumente más de lo necesario y, en algunos casos, representar un riesgo para la seguridad.

Estos son cinco errores frecuentes que conviene evitar:

1. Dormir con la estufa encendida toda la noche

Es uno de los errores más habituales. Aunque parezca una buena forma de mantener la habitación cálida, dejar el calefactor funcionando durante toda la noche incrementa el consumo de gas durante varias horas, incluso cuando el ambiente ya alcanzó una temperatura confortable. Además, si el artefacto presenta una falla o una mala combustión, puede aumentar el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

2. Subir el termostato al máximo

Muchas personas creen que colocar la calefacción en 28 o 30 °C hará que la casa se caliente más rápido. En realidad, los equipos entregan calor de manera constante, por lo que solo permanecerán encendidos durante más tiempo y consumirán más gas. La temperatura recomendada para el hogar es de entre 19 y 21 °C.

3. Tapar los calefactores o usarlos para secar ropa

Cubrir las estufas con prendas, colocar muebles delante o apoyar objetos sobre ellas dificulta la circulación del aire caliente. Esto reduce la eficiencia del equipo, aumenta el consumo y puede generar situaciones de riesgo.

4. No evitar las pérdidas de calor

Las filtraciones por puertas y ventanas obligan a la calefacción a trabajar más tiempo para mantener la temperatura. Colocar burletes, sellar rendijas y cerrar las puertas de los ambientes que no se utilizan ayuda a conservar el calor y reducir el consumo.

5. No realizar el mantenimiento de los artefactos

Los calefactores y calefones deben ser revisados periódicamente por un gasista matriculado. Un equipo en mal estado no solo consume más gas, sino que también puede representar un riesgo para la seguridad del hogar.

Además de evitar estos errores, los especialistas recomiendan ventilar la vivienda entre 10 y 15 minutos por día para renovar el aire y prevenir la acumulación de monóxido de carbono. Con pequeños cambios en los hábitos cotidianos es posible mantener la casa cálida durante el invierno sin que la factura del gas se dispare.

MA