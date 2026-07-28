La invasión de jabalíes sigue creciendo: ahora, se los ve buscando comida en tachos de basura

Una escena ya no tan inusual pero sí preocupante, se vivió durante las intensas nevadas de este fin de semana en el barrio Las Victorias, de Bariloche. Vecinos de un sector de la zona este de la ciudad, registraron el momento exacto en el que un jabalí apareció en la vía pública y atacó un cesto de basura con violencia para conseguir alimento.

En el video captado por los residentes se observa al animal embestir y golpear repetidamente la estructura hasta lograr romperla, impulsado por el olor a comida en el interior del recipiente.

La escena reaviva la atención sobre el acercamiento de esta especie invasora a los sectores urbanizados de San Carlos de Bariloche, especialmente en épocas de frío invernal y acumulación de nieve, cuando el alimento escasea en su hábitat natural.

El jabalí es un animal silvestre que puede reaccionar con agresividad si se siente acorralado, amenazado o si se encuentra resguardando a sus crías. Ante la posibilidad de divisar un ejemplar en la vía pública o en los jardines de las viviendas, las autoridades y especialistas en fauna recomiendan seguir una serie de pautas fundamentales:

Mantener la distancia: No intentar acercarse por ningún motivo, ni para tomar fotografías o grabar videos de cerca.

No intentar acercarse por ningún motivo, ni para tomar fotografías o grabar videos de cerca. No acorralarlo ni cortarle el paso: Permitir siempre que el animal tenga una vía de escape libre para alejarse de forma natural.

Permitir siempre que el animal tenga una vía de escape libre para alejarse de forma natural. Alejarse despacio y sin movimientos bruscos: Retirarse del lugar caminando con calma, sin correr ni gritar, ya que los ruidos fuertes e imprevistos pueden desencadenar un ataque defensivo.

Retirarse del lugar caminando con calma, sin correr ni gritar, ya que los ruidos fuertes e imprevistos pueden desencadenar un ataque defensivo. Resguardar a las mascotas: Mantener a los perros dentro de las propiedades o sujetados firmemente con correa, dado que el enfrentamiento entre perros y jabalíes suele generar situaciones de gran peligrosidad.

Evitar la oferta de alimento: No dejar bolsas de residuos en el suelo ni canastos abiertos. Asegurar los cestos de basura a una altura adecuada y con tapa hermética para no atraer fauna silvestre a los barrios.

Dar aviso a las autoridades: En caso de presenciar ejemplares en zonas habitadas o situaciones de riesgo inminente, comunicarse con Protección Civil o las autoridades ambientales locales para su correcto monitoreo.