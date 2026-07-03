Alivio fiscal para la construcción y los alquileres

En su última sesión ordinaria, la Legislatura del Chubut aprobó el Proyecto de Ley N° 70/26, impulsado por el Poder Ejecutivo, que establece un régimen transitorio de alivio fiscal para la construcción. La iniciativa busca incentivar la inversión privada y revertir la caída del empleo en un sector duramente afectado por la paralización de la obra pública nacional, recibiendo el respaldo en el recinto de referentes y trabajadores de la UOCRA que presenciaron el debate.

Al fundamentar la propuesta, el diputado Sergio Ongarato explicó que se eximirá el cien por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos a las actividades vinculadas a la construcción de viviendas, edificios residenciales y loteos de uso habitacional. Los desarrollos podrán sumarse al régimen hasta junio de 2027 y gozarán del beneficio por un período de tres años. "La propuesta busca aliviar la carga tributaria sobre un sector que atraviesa un descenso en la actividad y, al mismo tiempo, favorecer el acceso a la vivienda", detalló el legislador, remarcando que Chubut presenta una de las tasas de alquiler más altas del país, alcanzando el 21,2%.

Por su parte, el diputado Juan Pais adelantó el acompañamiento de su bloque a cualquier medida que dinamice la economía y fortalezca la industria, aunque observó que la norma dejó fuera algunos códigos del nomenclador de actividades económicas del sistema federal de recaudación. Asimismo, el diputado Antonio Rubia señaló que la iniciativa representa un beneficio directo para quienes proyectan realizar obras y estimó que se traducirá en más puestos de trabajo en la provincia. En tanto, las bancadas de Norma Arbilla y Juan Aquino enfatizaron la importancia de que la Agencia de Recaudación Provincial (ARECH) y los municipios coordinen la adhesión local para asegurar la efectiva aplicación de las exenciones y los controles en las obras.

En la misma jornada parlamentaria, se complementó la asistencia habitacional con la aprobación de la eliminación del Impuesto de Sellos para los contratos de locación de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda permanente, excluyendo los alquileres turísticos y comerciales. El diputado Sergio González ponderó este beneficio para el sector de los inquilinos, señalando que "representa un alivio para quienes no pueden acceder a una vivienda propia" y remarcó la necesidad de sostener políticas de fondo para abordar las dificultades económicas de manera integral.

EBW