Un avión y cinco barcos buscan al marinero que una tormenta hizo caer al mar

La Prefectura Naval Argentina mantiene un amplio operativo de búsqueda para localizar a Juan Carlos Gutiérrez, un marinero correntino de 46 años que permanece desaparecido tras caer al mar desde el buque pesquero congelador "Luca Mario", mientras la embarcación navegaba a unas 145 millas náuticas (268 kilómetros) de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

El accidente ocurrió mientras el tripulante realizaba tareas de pesca a bordo del buque, activándose de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate coordinado por la Autoridad Marítima nacional.

Como parte del operativo, durante la mañana el avión PA-25 de la Prefectura despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia para realizar un nuevo sobrevuelo sobre el área de búsqueda. Durante esa misión se inspeccionaron aproximadamente 870 millas náuticas, equivalentes a unos 1.600 kilómetros, ampliando el radio de rastreo.

En forma simultánea, los buques pesqueros "Luca Mario", "Ponte De Rande", "Anabella M", "API V" y "Beagle I" continúan recorriendo los nuevos sectores establecidos por el Subcentro Coordinador SAR Puerto Deseado, realizando tareas de rastrillaje en distintos cuadrantes.

Hasta el momento, las tareas no arrojaron resultados positivos. "Las unidades permanecen desplegadas en sus respectivos cuadrantes, sin encontrar rastros de la persona hasta el momento", indicaron desde la Prefectura Naval Argentina.

El operativo continúa de manera ininterrumpida con la participación de medios aéreos y navales, mientras se amplían progresivamente las áreas de búsqueda. Las tareas se desarrollan bajo condiciones hidrometeorológicas favorables para este tipo de operaciones.

Según informó la Prefectura, en la zona se registran vientos del sector oeste de aproximadamente 15 nudos y olas de 1,8 metros de altura promedio, condiciones que permiten mantener el despliegue de las embarcaciones y del avión de búsqueda.

Las autoridades continúan trabajando con la expectativa de localizar a Juan Carlos Gutiérrez, mientras permanece activo el protocolo de búsqueda y rescate frente a las costas de Puerto Deseado.