Exenciones impositivas para refinanciación de deudas

La medida alcanza a los créditos hipotecarios, prendarios, préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito celebrados con entidades bancarias y financieras.

La Legislatura de la Provincia del Chubut sancionó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un Régimen de Exenciones Impositivas destinado a aliviar la economía familiar y promover el desendeudamiento de los ciudadanos a través de la reducción de costos financieros.

La diputada Sandra Willatowski detalló que la iniciativa tiene como objetivo central "generar alivio fiscal y facilitar el acceso a distintos beneficios para personas, empresas y asociaciones civiles". Entre los puntos principales de la norma, se destaca la exención total del Impuesto de Sellos para las refinanciaciones de deudas celebradas con entidades bancarias y financieras, abarcando créditos hipotecarios, prendarios, préstamos personales y refinanciaciones de tarjetas de crédito que se realicen de manera posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Durante el tratamiento de la propuesta, la diputada Norma Arbilla señaló que los funcionarios provinciales se comprometieron ante la Comisión a remitir información detallada sobre los niveles de morosidad bancaria, las tasas aplicadas y las condiciones generales de refinanciación de deudas en el territorio provincial.

Por su parte, la diputada Vanesa Abril consideró que la iniciativa representa una herramienta de alivio necesaria para distintos sectores de la economía, especialmente en materia de refinanciación. Sin embargo, propuso que de cara al futuro se incorpore también la exención del Impuesto de Sellos para los contratos de alquiler de pequeños comercios, con el propósito de acompañar a un sector que enfrenta severas dificultades para sostener sus costos fijos y mantener las fuentes de empleo.

EBW