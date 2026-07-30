Su ex pareja, dos hermanas y una prima lo esperaron a la salida de un boliche y le dieron una paliza

Un joven de 21 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión física y verbal a la salida de un local nocturno de Pico Truncado. Según su presentación ante la Policía, fue interceptado por su ex pareja, de 19 años, quien estaba acompañada por dos hermanas y una prima. El denunciante aseguró que las cuatro mujeres lo golpearon en la vía pública y posteriormente lo amenazaron.

El episodio derivó en una investigación judicial y en un pedido de medidas de protección por parte de la presunta víctima, quien manifestó temor a sufrir nuevas agresiones.

De acuerdo con la denuncia, el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en inmediaciones de un local bailable ubicado sobre calle Rivadavia, entre San Martín y Belgrano, en Pico Truncado.

Siempre según el relato del joven, al abandonar el establecimiento fue interceptado por su ex pareja. La mujer estaba acompañada por tres familiares y, tras un intercambio de palabras, habría comenzado la agresión.

El denunciante afirmó que fue rodeado por las cuatro mujeres y que recibió golpes de puño en distintas partes del cuerpo, sin posibilidad de escapar de la situación. Luego del episodio, el joven se dirigió a la División Comisaría Primera para radicar la denuncia e instar la acción penal.

Posteriormente fue examinado por un profesional de la salud, quien constató las lesiones sufridas. El correspondiente certificado médico fue incorporado al expediente como parte de las actuaciones judiciales.

La documentación será uno de los elementos que la Justicia analizará para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las eventuales responsabilidades. Además de la presunta agresión física, el joven manifestó que recibió amenazas por parte de su ex pareja.

Según expresó en su denuncia, teme que puedan producirse nuevos episodios de violencia, motivo por el cual solicitó a la Justicia el dictado de una prohibición de acercamiento recíproca mientras se desarrolla la investigación.

Este tipo de medidas cautelares busca evitar nuevos contactos entre las partes hasta que se esclarezcan los hechos denunciados. Las actuaciones policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, que tomó intervención en la causa. De manera preventiva, el expediente fue caratulado como "Lesiones y Amenazas", mientras continúan reuniéndose pruebas para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, la información conocida corresponde a la denuncia presentada por el joven y la investigación permanece en curso. Hasta que avance el proceso judicial, no existen resoluciones que determinen responsabilidades penales sobre las personas mencionadas.

Entre las medidas que podrían impulsar los investigadores se encuentran la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la incorporación de otros elementos probatorios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Asimismo, la Justicia evaluará el pedido de medidas de protección solicitado por el denunciante y las actuaciones realizadas por el personal policial y sanitario tras el episodio.