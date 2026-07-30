Emoción en la montaña y lágrimas del joven con parálisis cerebral que pudo cumplir el sueño de esquiar

La Fundación Desafío Bariloche trabaja para derribar barreras y demostrar que la montaña también puede ser un espacio de inclusión desde hace 25 años. A través de su programa de esquí adaptado, un equipo acompaña a personas con discapacidad de todas las edades para que puedan disfrutar de la nieve y del cerro Catedral, adaptando equipos, formando instructores y generando oportunidades para quienes muchas veces creen que esa experiencia es inalcanzable.

El director de la fundación, Martín Saccomanno, compartió durante una entrevista en Chocolate por la Noticia, de El Cordillerano Radio 93.7, la historia de Facundo Soria, un joven de 17 años con parálisis cerebral y discapacidad visual que llegó desde la provincia de Buenos Aires para cumplir el sueño de esquiar.

Este año Facundo terminó la escuela secundaria. Como no pudo participar del tradicional viaje de egresados debido a su discapacidad, su familia decidió organizar una versión distinta de esa experiencia. “Se nos ocurrió venir a conocer la nieve y hacer un viaje de egresados en familia”, contó Julieta, su mamá, durante una entrevista con El Cordillerano Radio.

Mientras buscaba alternativas para que su hijo pudiera disfrutar de la montaña, encontró en las redes sociales a la Fundación Desafío Bariloche.

“Desde el principio nos explicaron cómo era la aventura. Nos fueron a buscar al estacionamiento, nos acompañaron en todo momento y Facu estuvo súper feliz. Los chicos hacen ese trabajo con un amor descomunal. Fue una experiencia maravillosa para él y para toda la familia”, destacó.

Meses antes del viaje, Julieta se había comunicado con la fundación para consultar si existía alguna posibilidad de que Facundo pudiera esquiar. La respuesta fue inmejorable. Desafío Bariloche decidió becar completamente la actividad para que la familia solo tuviera que afrontar el viaje hasta la ciudad. “Facundo nos escribió antes de llegar, desde Piedra del Águila, emocionado porque iba a cumplir su sueño”, recordó Saccomanno.

Mientras los padres aguardaban en la base del cerro, los instructores aprovecharon que estaban habilitados los sectores altos para llevar a Facundo a vivir su primera experiencia sobre la nieve.

“Nos fuimos con Facundo para arriba y justo también teníamos otra clase con Toto, un alumno que viene todos los años. Cuando bajamos fue toda emoción: abrazos, lágrimas y agradecimientos”, describió Martín.

Para Julieta, aquellos minutos fueron inolvidables. “Fue maravilloso. Encontrar personas que brindaron su propio cuerpo para que él pudiera lograr este objetivo fue algo sumamente conmovedor", expresó.

La confianza no surgió por casualidad. Facundo practica natación paralímpica en el partido bonaerense de Almirante Brown y está acostumbrado a trabajar con profesores. Sin embargo, el esquí representaba un desafío completamente nuevo.

“La charla con los profes hizo que pudiéramos confiar plenamente. Eso es lo que le da la posibilidad de vivir nuevas aventuras y de no perderse nada”, señaló Julieta.

Cuando terminó la jornada, la felicidad de Facundo era imposible de ocultar. “Estaba feliz, orgulloso. Les mostraba las fotos y los videos a sus amigos por WhatsApp una y otra vez. Fue una carga emotiva enorme”, contó su mamá.

La historia no terminó cuando bajaron del cerro. Consciente del esfuerzo económico que había significado el viaje desde Buenos Aires, la Fundación Desafío Bariloche decidió cubrir el costo total de la actividad. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo inesperado.

“Habíamos becado el cien por ciento porque sabíamos el esfuerzo que había hecho la familia para llegar. Y al otro día recibimos una transferencia. Ellos quisieron colaborar para que otra persona también pudiera cumplir su sueño”, contó el referente de la fundación. Por su parte, Julieta explicó que la decisión fue una manera de agradecer el trabajo de la fundación.

“Somos una familia de cinco, mi hermana también tiene una discapacidad y nos pareció muy importante reconocer todo lo que hicieron. Queríamos agradecer de alguna manera ese enorme trabajo para que otras personas también puedan vivir esta experiencia”, afirmó.

Antes de despedirse, compartió una anécdota que resume lo que significó el viaje para su hijo. “Los profes le dijeron a Facu que él había traído la nieve. Así que imaginate… ahora se siente mágico.”

Para Saccomanno, historias como esta son la mayor recompensa que deja cada invierno. “Cumplirle el sueño a Facundo fue algo que nos hizo sentir que ya tenemos la temporada ganada”, dijo y se le notó la emoción.