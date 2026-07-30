Corte total en la Ruta Nacional 40 tras un derrumbe provocado por el temporal

La jornada comenzó con un panorama complicado para quienes debían viajar por la Patagonia. El temporal de nieve mantiene cortes totales en distintos corredores, obliga a circular con extrema precaución en varias rutas nacionales y mantiene cerrado uno de los principales pasos internacionales hacia Chile.

Corte total en un tramo de la Ruta 40

La principal novedad de la mañana es el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo de los Siete Lagos, entre San Martín de los Andes y Catritre, en Neuquén.

Según informó Vialidad Nacional, el tránsito permanece interrumpido hasta nuevo aviso debido a un desprendimiento de rocas de gran porte sobre la calzada, provocado por las condiciones meteorológicas. Personal vial trabaja en el lugar para remover el material y restablecer la circulación cuando sea seguro hacerlo.

El Paso Cardenal Samoré continúa cerrado

La nieve también mantiene cerrado el Paso Internacional Cardenal Samoré. El paso permanece intransitable por acumulación de nieve sobre la calzada y continúa nevando en la zona. Desde Vialidad indicaron que un nuevo parte sobre la situación será emitido durante la mañana.

La Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón sigue habilitada, pero con muchas precauciones

En Río Negro, la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón continúa habilitada, aunque las condiciones exigen máxima atención. Hay sectores con nieve sobre la calzada, baja adherencia y tramos mojados por lluvias y neviscas. Además, rige una alerta por nevadas y se mantiene la recomendación de evitar la circulación durante la noche.

La portación de cadenas es obligatoria y personal vial realiza tareas de despeje y distribución de sal.

También hay complicaciones en otras rutas

La Ruta Nacional 23 presenta nieve sobre la calzada desde Sierra Colorada hacia el oeste, con baja adherencia y trabajos de despeje en marcha.

En Chubut, la Ruta Nacional 40 entre Esquel y Leleque registra nieve, escarcha, neblina y sectores con barro en las banquinas, mientras que la Ruta Nacional 259 entre Esquel y Trevelin presenta calzada resbaladiza por nieve y escarcha.

También la Ruta Nacional 25, entre Paso de Indios y Tecka, requiere extrema precaución por nieve, hielo, banquinas inestables y presencia de animales sueltos.

Rutas provinciales cerradas en Río Negro

El temporal también obligó a cerrar por completo las rutas provinciales 6 y 8, entre General Roca y Los Menucos.

La acumulación de nieve impide el tránsito de todo tipo de vehículos mientras continúan las tareas para despejar la calzada.

Antes de viajar

Las condiciones cambian constantemente a medida que avanza el temporal. Por ese motivo, la recomendación es consultar el estado de las rutas antes de salir, portar cadenas cuando son obligatorias y evitar desplazamientos que no sean necesarios.

O.P.