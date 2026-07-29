Fiesta Nacional de la Nieve 2026: Cuándo es y qué artistas estarán

Bariloche ya cuenta los días para volver a celebrar una de sus fiestas más esperadas del invierno. Del 13 al 16 de agosto, la ciudad será escenario de la 55.ª Fiesta Nacional de la Nieve, con cuatro jornadas que ofrecerán música, nieve, gastronomía, cultura y algunas de las tradiciones que forman parte de la identidad de este festejo.

La propuesta tendrá una fuerte presencia musical y todos los recitales serán gratuitos. Por los distintos escenarios del Centro Cívico pasarán Luck Ra, Ángela Leiva, Los Auténticos Decadentes, Topa, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf y Sele Vera.

Jueves 13 con chocolate caliente, tortas y la Bajada de Antorchas

La Fiesta Nacional de la Nieve comenzará el jueves 13 de agosto con una agenda que recupera varias de las postales clásicas de Bariloche.

Habrá food trucks sobre calle Independencia, el tradicional Concurso de Tortas en Puerto San Carlos, espectáculos de artistas locales y la clásica entrega de chocolate caliente a cargo de Gendarmería Nacional.

También se presentarán las candidatas a Reina Nacional de la Nieve y el cierre musical de la jornada estará a cargo de Sele Vera.

Mientras tanto, en el Cerro Catedral se desarrollará uno de los momentos más esperados del comienzo de la fiesta: la Bajada de Antorchas, acompañada por luces, música y DJs.

Música y propuestas

El viernes 14 la celebración continuará con las colectividades sobre calle Mitre, propuestas gastronómicas y una plaza deportiva y recreativa pensada para disfrutar en familia. La música volverá a ocupar un lugar central con presentaciones de Topa, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi.

El sábado 15 llegará una jornada cargada de actividades tradicionales. El cronograma incluirá el Tejetón, la Carrera de Mozos, el Desfile Náutico, el Concurso del Pulóver y el Baile de las Colectividades, además de la participación de reinas invitadas de distintos puntos del país.

Por la noche, el Centro Cívico recibirá a Ángela Leiva y Luck Ra. La jornada tendrá además un espectáculo de drones que iluminará el cielo barilochense.

El cierre tendrá a Turf y Los Auténticos Decadentes

El domingo 16 será el turno del tradicional Concurso de Hacheros, acompañado por actividades culturales y gastronómicas.

Ese mismo día se conocerá a la nueva Reina Nacional de la Nieve y llegará el cierre musical de la edición 2026, con Turf y Los Auténticos Decadentes. La despedida también tendrá un último espectáculo de drones.

Una fiesta que se extiende más allá de los escenarios

La Fiesta Nacional de la Nieve también funcionará como una invitación a recorrer Bariloche durante uno de los momentos más buscados de la temporada invernal.

La agenda puede combinarse con paseos por el centro comercial, gastronomía patagónica, chocolates, excursiones por los lagos y actividades en el Cerro Catedral, además de los paisajes que rodean a la ciudad.

Así, mientras el calendario avanza hacia agosto, Bariloche ya prepara una nueva edición de su fiesta más emblemática del invierno. Y para los amantes de la nieve, parece que habrá pocas excusas para quedarse en casa.

O.P