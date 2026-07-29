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Por Redacción Red43

Alerta amarilla por nevadas en Chubut: prevén hasta 40 centímetros de acumulación este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el alerta para el jueves 30 de julio. Abarca gran parte de la cordillera, la meseta y el sur provincial, donde también podrían registrarse lluvias en algunos sectores.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta amarilla por nevadas para este jueves 30 de julio en distintas regiones de Chubut, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad y acumulaciones que podrían alcanzar los 40 centímetros en sectores cordilleranos.

 

De acuerdo con el informe, en la región cordillerana el fenómeno está previsto entre la madrugada y el mediodía, mientras que en la región sur se extenderá desde la mañana hasta horas de la noche.

 

El organismo indicó que las zonas afectadas recibirán entre 20 y 40 centímetros de nieve en áreas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

 

 

 

Además, el SMN advirtió que, por momentos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia.

 

El alerta alcanza a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Sarmiento, Sudoeste de Florentino Ameghino, Meseta de Escalante, Gastre, Paso de Indios, Oeste de Mártires y Oeste de Telsen.

 

Desde los organismos de protección recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al circular por rutas o realizar actividades al aire libre mientras se desarrollen las nevadas.

 

 

 

R.G

 

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