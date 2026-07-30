Milei hará un anuncio por cadena nacional y ya anticipan uno de los cambios más fuertes de su gestión

El presidente Javier Milei volverá a dirigirse al país por cadena nacional este jueves a las 20. En un mensaje grabado, anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno considera central dentro de su programa económico y que buscará avanzar en el Congreso durante las próximas semanas.

Qué anunciará Milei

El objetivo del mensaje será explicar los principales puntos del proyecto que modifica el funcionamiento del Banco Central y redefine sus atribuciones.

Entre los cambios que impulsa el Poder Ejecutivo figura la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, además de reforzar la independencia del organismo y establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda.

El propio Milei ya había adelantado que la propuesta incluirá sanciones penales para quienes incumplan ese principio y que también buscará dificultar la remoción de las autoridades del Banco Central para otorgarle mayor estabilidad institucional.

Un proyecto que irá al Congreso

La reforma será enviada al Congreso en los primeros días de agosto, aunque todavía no se confirmó por cuál de las cámaras comenzará el tratamiento legislativo.

Desde el Gobierno sostienen que se trata de una de las iniciativas económicas más importantes del año y esperan que el Presidente detalle durante la cadena nacional los fundamentos y alcances del proyecto antes de su ingreso al Parlamento.

Una herramienta que Milei utiliza en momentos puntuales

Desde que asumió la Presidencia, Milei recurrió en pocas oportunidades a la cadena nacional. La utilizó por primera vez para anunciar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Luego la empleó para comunicar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024, presentar el balance de su primer año de gestión y dar a conocer el proyecto de Presupuesto.

La legislación vigente permite el uso de la cadena nacional para comunicar asuntos considerados de trascendencia institucional.

O.P.