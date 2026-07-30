El Bolsón suma presencia policial en calles, accesos y zonas turísticas

La Policía de Río Negro reforzó los operativos de seguridad en El Bolsón con controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos en sectores de mayor circulación, en un contexto marcado por la llegada de visitantes y las bajas temperaturas propias del invierno cordillerano.

El despliegue, coordinado por la Regional III, incluye presencia policial en el centro de esquí del cerro Perito Moreno, sus caminos de acceso y diferentes puntos del casco urbano, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y acompañar el movimiento turístico de esta época del año.

Presencia policial en el cerro Perito Moreno y los accesos

Uno de los sectores donde se concentra parte del operativo es el camino hacia el cerro Perito Moreno, donde la Patrulla de Montaña realiza recorridas habituales para supervisar la circulación y brindar asistencia ante posibles situaciones que puedan surgir en la zona.

La presencia también alcanza las instalaciones del centro de esquí, un punto de alta concurrencia durante el invierno y los fines de semana, cuando vecinos y turistas se acercan para disfrutar de las actividades en la nieve.

En estos días, además del movimiento habitual de la temporada, las condiciones climáticas suman un desafío extra. El frío intenso, las heladas y algunos sectores con nieve o hielo requieren mayor precaución para quienes transitan por caminos de montaña.

Controles en la ciudad y caminos de El Bolsón

En el área urbana, realizan controles de vehículos y documentación en distintos puntos definidos según la planificación operativa.

El dispositivo incluye la coordinación entre las distintas unidades policiales que forman parte de la Regional III para mantener una cobertura sostenida en los sectores con más movimiento.

O.P.