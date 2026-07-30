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Por Redacción Red43

"Toy Story 5" suma dos funciones hoy jueves en el Cine Auditorio Municipal

La nueva entrega de la icónica saga es uno de los éxitos de este invierno en Esquel.
Por Redacción Red43

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El Cine Municipal de Esquel invita a disfrutar este jueves de Toy Story 5, con dos proyecciones pensadas para toda la familia.

 

Habrá función en formato 2D a las 18:00 hs y función en 3D a las 20:30 hs.

 

Las entradas se encuentran a la venta de 10:00 a 20:00 horas en la boletería del cine, ubicada en Belgrano 330.

 

La nueva entrega trae de regreso una nueva aventura de Woody, Buzz y sus amigos en la pantalla grande.Desde la organización invitan a las familias a acercarse y compartir la propuesta cinematográfica del día.

 

SL

 

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