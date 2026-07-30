"Toy Story 5" suma dos funciones hoy jueves en el Cine Auditorio Municipal

El Cine Municipal de Esquel invita a disfrutar este jueves de Toy Story 5, con dos proyecciones pensadas para toda la familia.

Habrá función en formato 2D a las 18:00 hs y función en 3D a las 20:30 hs.

Las entradas se encuentran a la venta de 10:00 a 20:00 horas en la boletería del cine, ubicada en Belgrano 330.

La nueva entrega trae de regreso una nueva aventura de Woody, Buzz y sus amigos en la pantalla grande.Desde la organización invitan a las familias a acercarse y compartir la propuesta cinematográfica del día.

SL