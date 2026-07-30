Cáritas Esquel: "El aumento de la colecta habla de la confianza de la gente"

Tras confirmar que la Colecta Anual 2026 de Cáritas Prelatura Esquel alcanzó una recaudación de más de 14,7 millones de pesos, María Eugenia Salgado Salomón destacó el compromiso de la comunidad y aseguró que el incremento registrado este año refleja la confianza de la gente.

"Estamos muy contentos, muy agradecidos, porque hemos recaudado más de 14 millones de pesos, 14.700.000, que eso implica un 68% más que el año pasado", señaló Salgado Salomón, quien además recordó que los fondos obtenidos tienen un destino específico y no pueden utilizarse para cualquier finalidad.

El destino de los fondos recaudados

La referente de Cáritas explicó que el dinero recaudado será destinado a acciones de promoción humana, entre ellas proyectos de educación, mejoras habitacionales, fortalecimiento y sostenimiento del voluntariado, espacios de formación, capacitación en oficios y acompañamiento a la primera infancia en toda la jurisdicción de la Prelatura de Esquel.

"Todo este dinero recaudado en nuestra Prelatura va a ir a proyectos de educación, de mejoras habitacionales, de fortalecimiento y sostenimiento de los voluntarios, espacios de formación, formación en oficios, espacios de primera infancia y todo lo que tiene que ver con este desarrollo integral de todas las comunidades de la Prelatura de Esquel", remarcó.

La recaudación corresponde a toda la jurisdicción de la Prelatura, que abarca desde Lago Puelo hasta Gobernador Costa y Paso de Indios.

El valor de los pequeños aportes

Además del monto alcanzado, Salgado Salomón puso el foco en la manera en que se logró ese resultado. Explicó que no hubo grandes aportes aislados, sino una amplia participación de vecinos que colaboraron con donaciones de menor monto.

"Este 68% nos habla mucho de la confianza de la gente y de que podemos seguir sosteniendo todos estos proyectos", afirmó. Y agregó: "No hemos notado grandes donaciones. Hubo algunos puntuales que donaron más cantidad de dinero, pero en líneas generales fueron montos pequeños de mucha más gente".

La convocatoria para nuevos voluntarios

Por último, agradeció el trabajo realizado por los voluntarios durante todo junio y renovó la invitación a quienes quieran sumarse a colaborar.

"El único requisito es tener ganas de donar tu tiempo. Nosotros siempre decimos que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y entregárselo a aquellas personas que lo necesitan es súper valioso", expresó.

Actualmente, Cáritas cuenta con alrededor de 20 voluntarios en la sede de Esquel y cerca de 150 en toda la jurisdicción de la Prelatura, de distintas edades. Quienes deseen incorporarse pueden acercarse a la parroquia o capilla más cercana a su domicilio, o a la sede de la Prelatura de Esquel, ubicada en avenida Perón 247.

MA