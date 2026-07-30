Llegan los actos de Colación de Grado de la Universidad del Chubut

La Universidad del Chubut celebra su XIII Colación de Grados.

La primera ceremonia se desarrollará este viernes en Rawson y luego continuarán en Puerto Madryn, Sarmiento y Esquel. En total, serán reconocidos 153 nuevos profesionales.

La Universidad del Chubut (UDC) dará inicio este viernes 31 de julio a la XIII Colación de Grados con la primera ceremonia en la ciudad de Rawson. A lo largo del ciclo de actos, la casa de estudios reconocerá a 153 nuevos profesionales, la cifra más alta de egresos de su historia.

Este año recibirán sus títulos flamantes profesionales de la Tecnicatura en Enfermería; la Licenciatura en Enfermería; la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico; la Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico; la Tecnicatura en Gestión de la Información de la Salud; la Tecnicatura en Guardaparque; la Tecnicatura en Desarrollo de Software; la Tecnicatura Universitaria en Redes y Telecomunicaciones; la Tecnicatura Universitaria en Paleontología; y la Tecnicatura Universitaria en Administración de Emprendimientos Agropecuarios.

El acto inaugural tendrá lugar este viernes a las 16 horas en el Centro Cultural José Hernández de Rawson. Posteriormente, las ceremonias continuarán el viernes 28 de agosto en el Auditorio de la Extensión Áulica Puerto Madryn; el viernes 16 de octubre en la localidad de Sarmiento y finalizarán el viernes 30 de octubre en el Auditorio de la Extensión Áulica Esquel.

En este marco, la rectora de la UDC, Marcela Freytes Frey, expresó que “alcanzar la cifra de 153 graduados refleja el impacto que tiene la educación pública en cada rincón de la provincia. Detrás de cada título hay una historia de esfuerzo, acompañamiento y compromiso que fortalece el desarrollo de nuestras comunidades”.

Primera colación en Sarmiento

La XIII Colación de Grados tendrá además un hecho significativo para la Universidad del Chubut: por primera vez se realizará una ceremonia de entrega de títulos en la localidad de Sarmiento, donde se celebrará a la primera graduada de la sede.

Esta instancia constituye un nuevo avance en el fortalecimiento de la territorialidad de la Universidad, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior en todo Chubut.

Diplomas de Honor

La Universidad distinguirá especialmente a quienes culminaron sus estudios con promedio honorífico. En esta oportunidad recibirán Diplomas de Honor Berenice Ivon Bianchi; Marcela Alejandra Cordoba; Sofía Gianella Crespo; Catherin Estefanía Foschiatti; Milena Estefanía Fritz; Melania Hoffmann; Carla Gimena Luna; Débora Márquez; Valentina Meyer; John Monsalve Leslie; Samuel Salomón Osuna; y Keyla Tacuabé.

Las ceremonias serán un espacio de celebración para toda la comunidad universitaria y pondrán en valor el impacto que tiene la formación de profesionales en el desarrollo de Chubut.