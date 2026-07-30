Cáritas Esquel suma voluntarios y refuerza la contención emocional en la institución

En el marco de las acciones que lleva adelante Cáritas en Esquel, la institución continúa sumando personas dispuestas a colaborar con la comunidad, al tiempo que busca acompañar de manera cercana el proceso de quienes se integran al equipo de trabajo.

Oriana Ferrá, referente de Cáritas, se refirió al compromiso con quienes se acercan a brindar su tiempo y a la rotación habitual en el voluntariado: "Sí, a veces nos pasa que siempre desisten y nos duelen estos voluntarios, y entonces ahí tratamos de estar mucho más. Hoy por hoy tenemos alrededor de diez voluntarios nuevos, que son jóvenes en su mayoría, y nos vienen con esto de 'estoy triste, necesito charlar con alguien, poder explicar qué me pasa', o 'estoy lejos de mi familia y necesito ese sostén', entonces ahí estamos nosotros".

La referente detalló que la contención incluye atender las dudas y situaciones personales que atraviesan los jóvenes al asumir esta tarea: "Nos pasa mucho. '¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer? ¿Me quiero ir? ¿Me quiero quedar? Porque mi familia me dice esto'. Entonces estamos acompañando todas estas realidades que hoy por hoy están pasando en la localidad de Esquel, como también jóvenes y personas un poco más adultas que vienen del interior a buscar quizás un nuevo comienzo en Esquel y también se encuentran con las dificultades que nosotros mismos atravesamos".

En ese sentido, Ferrá remarcó que la labor con los voluntarios busca ir más allá de la simple tarea comunitaria: "Ahí estamos al pie del cañón, pero bueno, siempre acompañando la salud mental, acompañando los vínculos, acompañando a cada comunidad y a cada persona que se acerca".

Por último, explicó cuál es la mirada institucional sobre la ayuda que brindan y la relación con quienes colaboran diariamente: "Siempre decimos que tratamos de dar una ayuda integral. No solo te doy algo para que puedas comer y quedes lleno, sino que, 'ché, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tus hijos están yendo al jardín?'. Entonces ese acompañamiento integral. No solo es un bolsón de comida, sino un todo".

EBW